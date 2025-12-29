Desmantelan red que vendía expedientes judiciales: cobraban hasta $1.000 millones y había miembros de la Dijín y el CTI

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de nueve personas señaladas de ser parte de una red que cobraba dinero para direccionar procesos judiciales y hasta para compartir información reservada.

Entre los detenidos, según se pudo confirmar, hay cuatro miembros activos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y dos funcionarios activos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

La Fiscalía cuenta con diferentes pruebas que involucra a estas personas. Foto: Mariano Vimos

Según lo que han arrojado las investigaciones y el material probatorio recaudado, estos sujetos se aprovechaban de sus cargos para acceder de manera irregular a información reservada de procesos judiciales y, presuntamente, entregaban estos datos a personas vinculadas con organizaciones de narcotráfico.

Por esta tarea, la habría cobrado entre 400 y 1.000 millones de pesos. A cambio, entregaban pruebas, expedientes completos y otros elementos que hacían parte de la reserva de cada uno de los casos.

Condenan a mujer que participó en crimen de ciudadano extranjero en Medellín

La Fiscalía cuenta con evidencia de que esto sucedió al menos en tres investigaciones que se adelantaban entre el 2014, 2019, 2024 y 2025. Según dijo una representante de la entidad, los funcionarios eliminaron elementos materiales probatorios, ocultaron bienes, entre otras actuaciones ilegales.

“Sacaban informes de estas investigaciones que les fueron entregados a las víctimas, entre ellos una memoria de USB en varias citas que cubrieron en Villavicencio y en Bogotá”, dijo la representante.

En total, según se confirmó en las últimas horas, fueron nueve los detenidos por estar involucrados, presuntamente, en este entramado de corrupción.

Cárcel para hombres señalados de engañar a extranjeros por ‘apps’ de citas para robarlos: habrían matado a un ruso en Cartagena

Hasta el momento, no se han revelado sus identidades ni mayores detalles de cómo se habrían organizado para llevar a cabo sus cometidos y exigir dinero a cambio.

En las próximas horas, se espera que sean puestos a disposición de las autoridades competentes y comparezcan ante un juez, quien decidirá si los envía a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra.

Asimismo, se espera que a lo largo de la jornada la Fiscalía entregue más detalles sobre el funcionamiento de esta red de corrupción.