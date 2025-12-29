Nación

Desmantelan red que vendía expedientes judiciales: cobraban hasta $1.000 millones y había miembros de la Dijín y el CTI

Hay casos que se remontan incluso hasta el año 2014, según las investigaciones de las autoridades.

Redacción Nación
29 de diciembre de 2025, 4:17 p. m.
Estos son algunos de los sujetos señalados de estar involucrados en el entramado de corrupción.
Estos son algunos de los sujetos señalados de estar involucrados en el entramado de corrupción. Foto: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de nueve personas señaladas de ser parte de una red que cobraba dinero para direccionar procesos judiciales y hasta para compartir información reservada.

Entre los detenidos, según se pudo confirmar, hay cuatro miembros activos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y dos funcionarios activos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Los funcionarios habrían intentado entorpecer los informes judiciales.
La Fiscalía cuenta con diferentes pruebas que involucra a estas personas. Foto: Mariano Vimos

Según lo que han arrojado las investigaciones y el material probatorio recaudado, estos sujetos se aprovechaban de sus cargos para acceder de manera irregular a información reservada de procesos judiciales y, presuntamente, entregaban estos datos a personas vinculadas con organizaciones de narcotráfico.

Por esta tarea, la habría cobrado entre 400 y 1.000 millones de pesos. A cambio, entregaban pruebas, expedientes completos y otros elementos que hacían parte de la reserva de cada uno de los casos.

Noticias Destacadas