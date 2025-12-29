Cárcel para hombres señalados de engañar a extranjeros por ‘apps’ de citas para robarlos: habrían matado a un ruso en Cartagena

La Fiscalía dio un duro golpe en la lucha contra la inseguridad en la ciudad de Cartagena. En las últimas horas, cuatro hombres fueron judicializados y enviados a la cárcel, señalados de robar a turistas extranjeros, a quienes citaban por medio de aplicaciones virtuales de citas.

Los hoy procesados fueron identificados como Luis Alfredo Barco Chaverra, Juan David Sierra Padilla, Deivinson Blanco Barrios y Hollyfyr Cesaren Méndez.

Este es otro de los hombres capturados por estos casos en Cartagena. Foto: Fiscalía

El modus operandi era simple: se hacían pasar por otras personas en estas apps de citas, engañaban a sus víctimas y concretaban un encuentro para conocerse. Allí, los hombres secuestraban a los extranjeros y los llevaban hasta el municipio de Turbaco, donde les quitaban sus pertenencias, les desocupaban sus cuentas bancarias y los dejaban a la deriva.

En uno de los casos, al parecer, esta banda asesinó a un ciudadano ruso. Todo habría ocurrido el pasado jueves 2 de octubre, en la capital del departamento de Bolívar.

De acuerdo con las investigaciones, los sujetos citaron a la víctima en el Centro Histórico y, por medio de engaños, lo subieron a un carro, donde lo golpearon y lo obligaron a entregar sus pertenencias de valor.

“Las evidencias recopiladas indican que el extranjero opuso resistencia y fue atacado con arma cortopunzante, estrangulado, su cuerpo incinerado y abandonado en una finca”, señaló la Fiscalía.

Cartagena Foto: Colprensa

Las pesquisas de las autoridades apuntan a que, en seis meses, estos delincuentes habrían robado a ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador.

Tras varias semanas de seguimiento y recolección de pruebas, los cuatro fueron capturados en diligencias realizadas en Turbaco y Bayunca (Bolívar), Sincelejo (Sucre) y Soacha (Cundinamarca).

En medio de los procedimientos, los uniformados incautaron ocho tarjetas bancarias internacionales que pertenecerían a las víctimas.

Un fiscal especializado de la Seccional Bolívar los imputó, de acuerdo con su posible participación, por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, las tres conductas agravadas, y ocultamiento de elementos materiales probatorios.

Solo uno de los hoy procesados, Barco Chaverra, aceptó los cargos en su contra, mientras que los demás no lo hicieron. Un juez de control de garantías los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso en su contra.