Día clave en el juicio contra el profesor Fabián Sanabria, víctimas declararán por presunto abuso sexual

Este martes, la jueza 17 de conocimiento de Bogotá fijó las pruebas documentales y testimoniales que serán tenidas en cuenta dentro del juicio que se adelantará en contra el docente universitario Fabián Sanabria Sánchez por el delito de acceso carnal violento agravado por la confianza, por, al parecer, aprovecharse de su posición para acceder de manera violenta a un joven estudiante que acudió a él para entregarle una hoja de vida para un trabajo en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

La funcionaria judicial avaló la declaración de Steeven López, el joven que lo denunció de haberlo acosado sexualmente en el interior de su apartamento ubicado en el sector de Las Aguas, en pleno centro de Bogotá, en la tarde del 22 de septiembre de 2013. Igualmente, se escuchará en juicio la declaración de Joan Sebastián González Martínez, quien también denunció al profesor de la Universidad Nacional por haber acosado sexualmente en el año en octubre de 2012.

Frente al primer testimonio, la jueza consideró que se debe avalar el hecho de que la víctima, por medio de su defensa y la Fiscalía General, manifestó su deseo de rendir declaración en el juicio contra su agresor. Esto permitirá conocer más detalles sobre los hechos que se denunciaron, así como los sucesos previos, es decir, la forma en cómo fue contactado por Sanabria, las conversaciones que tuvieron y la cita acordada en el apartamento del sociólogo.

Igualmente, se avaló ―como prueba documental― el hilo de Twitter publicado el 16 de julio de 2020 por parte de Steeven López, quien decidió denunciar el abuso sexual del que fue víctima. En dicha publicación se dan detalles sobre el tiempo, modo y lugar de los hechos, así como la forma en cómo fue accedido por Sanabria Sánchez. La funcionaria judicial rechazó la oposición presentada por la defensa del docente universitario.

En el segundo caso, es decir, el de Joan Sebastián González Martínez, se manifiesta la necesidad de escuchar la versión de otra víctima. Pese a la oposición de los abogados de Sanabria, la jueza manifestó que con esto no se buscará reabrir una investigación terminada por prescripción. “Brindará o no brindará, como dice la Fiscalía, credibilidad a la versión de la víctima y podrá apoyar, o no apoyar, la teoría del caso”.

En este proceso penal, Sanabria se ha declarado inocente en diferentes oportunidades, indicando que los hechos ocurridos fueron consensuados. Igualmente, ha cuestionado el hecho que la Fiscalía General cambiara la fecha de los hechos. La defensa del docente busca demostrar que para ese momento el docente se encontraba en Barranquilla en un evento académico.

Según la investigación, Sanabria invitó a su apartamento, ubicado en el sector de Las Aguas, a un joven quien le había manifestado que estaba interesado en que revisara su hoja de vida para conseguir un trabajo. En el encuentro, el docente le habría dado al joven de 25 años una bebida oscura que lo mareó. Pocos minutos después, habría intentado besarlo. En ese momento, el estudiante intentó resistirse y huir del lugar, sin embargo, el profesor universitario habría utilizado la violencia para someterlo y abusarlo.

El sociólogo fue denunciado por la Comisión Feminista de Asuntos de Género del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. En la acción judicial se señaló que en contra del docente existían varias denuncias por este tipo de hechos.

“Da cuenta de diferentes denuncias de algunos profesores vinculados a dicha institución (Universidad Nacional), se hizo necesario crear un grupo de trabajo dentro de la Unidad de Delitos Sexuales de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, con el fin de realizar un estudio y análisis minucioso por cada uno de los casos presentados”.