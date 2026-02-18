Regionales

Disidencias de las Farc amenazan a candidato a la Cámara y ordenan restricciones de movilidad en el Cauca

La denuncia fue dada a conocer por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

18 de febrero de 2026, 8:27 a. m.
Disidencias de las Farc.
Disidencias de las Farc. Foto: AFP

La violencia política en Colombia sigue aumentando pese a los anuncios de mayor seguridad por parte de las autoridades. Este miércoles, 18 de febrero, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio a conocer por medio de su cuenta en la red social Instagram el panfleto en el que amenazan a un candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en el Cauca.

Dicha amenaza habría sido realizada por integrantes de la columna móvil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, lo que encendió las alarmas en el departamento del Cauca. Asimismo, dieron a conocer algunas restricciones de movilidad en esta zona del país como si fueran la primera autoridad en la zona.

“Se le comunica al señor Juan José Salamanca, candidato a la Cámara de Representantes del Centro Democrático y equipo que lo acompaña, que no tienen autorización para realizar proselitismo en las zonas rurales del departamento del Cauca. Aquellos que ignoren este llamado y sigan apoyando abiertamente estos sectores tradicionales corruptos, también serán declarados objetivos militares”, dice el documento con fecha del 14 de febrero.

Asimismo, advirtieron que las personas que trabajan las tierras deben realizar sus aportes económicos a este grupo ilegal o, si no, son declarados objetivos militares.

“Todo aquel que explote la tierra (caficultores y empresarios de la caña) o tenga establecimientos comerciales de gran escala, debe ponerse al día con el aporte a la causa. No aceptaremos intermediarios. Quien incumpla, deberá abandonar la región de inmediato”, dice el panfleto.

En estos momento, el Ejército se enfrenta contra las disidencias de las Farc en diferentes puntos del Cauca.
Desde el Gobierno nacional han anunciado más operaciones militares, pero no cesan las amenazas por temas políticos. Foto: Ejército Nacional

De igual manera, los ilegales precisaron que prohíben el tránsito de vehículos después de las 9:00 de la noche.

“A partir de la fecha, se prohíbe el tránsito de vehículos después de las 9:00 p. m. No nos hacemos responsables de lo que suceda a quienes desafíen esta directriz”, indicaron.

La situación en el departamento del Cauca sigue siendo muy compleja, aunque desde el Gobierno nacional han anunciado operaciones militares y mayor seguridad en los territorios.

