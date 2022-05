“Dolor de Paraguay es el luto de Colombia”: Marta Lucía Ramírez por muerte del fiscal Marcelo Pecci

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, quien adelantó una agenda de trabajo en Paraguay, hizo referencia al caso del crimen del fiscal antimafia Marcelo Pecci y mencionó las labores que se vienen adelantando por parte de las autoridades de ambos países para esclarecer ese homicidio.

Ramírez sostuvo una crucial reunión con el presidente de Paraguay Mario Abdo, en la cual llegaron a la conclusión de que se debe llegar cuanto antes a la captura de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Pecci., caso materia de investigación que se registró en una playa de Barú.

A través de su cuenta de Twitter, Ramírez entregó otros detalles del encuentro con el primer mandatario paraguayo, al señalar que Colombia también está de luto por el crimen del fiscal antimafia Pecci.

“El dolor del pueblo paraguayo por el crimen del fiscal Marcelo Pecci es también el luto de toda Colombia, así lo expresé al presidente @MaritoAbdo, con quien coincidimos en que nuestras sociedades tienen muchas lecciones por aprender de estos lamentables hechos”, publicó en el mensaje Marta Lucía Ramírez.

El dolor del pueblo paraguayo por el crimen del fiscal Marcelo Pecci, es también el luto de toda Colombia, así lo expresé al Presidente @MaritoAbdo, con quien coincidimos en que nuestras sociedades tienen muchas lecciones por aprender de estos lamentables hechos. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) May 19, 2022

En la mañana de este 19 de mayo, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, recibió a la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en una visita que ella había anunciado desde el pasado martes.

La reunión se llevó a cabo en el despacho presidencial Mburuvicha Róga, que en guaraní (lengua nativa paraguaya) significa casa del líder, ubicado en Asunción. El avión de la vicepresidenta llegó hacia la medianoche del miércoles a territorio paraguayo luego de una visita que realizó la funcionaria en Uruguay.

En la comitiva que dio la bienvenida a Ramírez también estuvo Federico González, quien oficia como ministro del Interior, y Julio César Arriola, su homólogo en la cartera de Relaciones Exteriores.

Cabe señalar que la Cancillería reportó que Ramírez también tendrá un contacto con Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado, quien actualmente ha sido la cabeza de las autoridades paraguayas en la investigación conjunta que ese país realiza con Colombia para descubrir todos los incidentes que derivaron en el magnicidio de Pecci.

Por otro lado, el homicidio de Francisco Pecci no solo ha sido considerado como una situación derivada del crimen organizado y transnacional presente hoy en Suramérica, sino que además se tomó las portadas de los principales diarios del mundo debido al dolor que causó en Paraguay.

Pecci era catalogado como uno de los mejores fiscales del país, debido a sus triunfos en contra de la delincuencia, especialmente en la zona conocida como la Triple Frontera; por esto, tanto las autoridades como miles de ciudadanos lamentaron la pérdida.

No obstante, como era de esperarse, fue su propia familia la que no ha podido tapar el dolor que ha causado la muerte de Pecci, con su padre como portavoz de esta tristeza.

Cabe recordar, que el pasado 15 de mayo, durante las honras fúnebres que se llevaron a cabo en el cementerio de la Recoleta, en Asunción, el hombre pronunció un discurso que desató el llanto de todos los presentes.

“Él me dijo que no quería estar más nunca en el Poder Judicial, se encariñó con el Ministerio Público, con la tarea del agente fiscal que no era como en otra época. Él fue ascendiendo poco a poco con sus méritos, estuvo en una sección muy difícil en cuanto al riesgo que conlleva eso en la lucha contra la criminalidad que existe en diversos países y en forma concadenada trabaja para la desgracia de la humanidad”, dijo.