El abogado Jaime Lombana dice que la rectificación de Álvaro Uribe sobre Daniel Coronell es “clara”

Luego de que la Fiscalía General de la Nación citara para el próximo lunes 17 de abril, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al periodista Daniel Coronell a una nueva conciliación dentro de la denuncia que presentó el comunicador contra el exmandatario por el delito de calumnia, el exsenador Álvaro Uribe escribió por medio de su cuenta de Twitter una rectificación sobre los señalamientos contra el periodista Coronel.

“Aclaro y rectifico. Daniel Coronell, quien con inquina y sesgo ha maltratado la reputación de mi familia y de mi persona, NO es narcotraficante”, escribió Uribe.

Daniel Coronell, quien con inquina y sesgo ha maltratado la reputación de mi familia y de mi persona, NO es narcotraficante — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 12, 2023

Cabe mencionar que en 2017, el exsenador Uribe arremetió en contra de Coronell por medio de su cuenta de Twitter, señalando gravemente al periodista de tener nexos no probados con el narcotráfico.

Frente a este hecho, el primero en pronunciarse fue Daniel Coronell, quien en diálogo con W Radio señaló que no aceptará el trino hecho por el presidente Uribe, por lo que continuará el proceso penal en contra del expresidente y pedirá “un resarcimiento económico, no porque quiera su dinero sucio, esa plata se la donaré a las Madres de Soacha”.

“Su manifestación es insuficiente en un trino de medianoche, no puede resarcir los daños jurídicos que me ha causado y a mi familia. El trino indignante me revictimiza, es inaceptable y es objeto de reproche judicial y personal”, dijo Coronell.

En medio de sus declaraciones, el periodista también se refirió al proceso que se llevó a cabo en años anteriores y frente a esto dijo: “La diligencia de acusación que se hizo hace años ante la Corte Suprema de Justicia fue fallida porque el expresidente envió una carta a través de su abogado diciendo que aunque se había presentado no se iba a retractar, porque me culpaba de seguir publicando columnas sobre él”.

Asimismo, Coronell se mostró molesto frente a las pocas garantías que se le han brindado a dicho proceso, pues “el fiscal de apoyo que iba a llevar el proceso hace un año fue trasladado al Putumayo, ahora como delegado del Ministerio Público, nombran a un doctor que es el mismo que actúa como porrista de Álvaro Uribe en el caso de sobornos y fraude procesal”.

Por otra parte, el periodista también hizo mención sobre la retractación que tuvo que hacer el activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, sobre las acusaciones que ha lanzado en repetidas oportunidades contra el expresidente Álvaro Uribe. Con respecto a esto, Coronell dijo que “en contraste, mire lo que le hacen hacer a Beto Coral, haciéndole publicar en un video durante dos meses, donde dice que todo es mentira. Uribe considera que yo merezco el mismo resarcimiento que él le pide a una persona que opinó sobre su vida, esto muestra desigualdad, esta aberrante ley del embudo que opera en Colombia”, añadió.

La Fiscalía confirmó que tanto Uribe como Coronell deberán presentarse ante la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia a la diligencia que tendrá como objetivo “correr traslado del escrito de acusación, realizar el descubrimiento probatorio y llevar a cabo una nueva conciliación”.

Todo esto se hace teniendo en cuenta la naturaleza del delito y el Procedimiento Especial Abreviado que se puso en práctica hace poco. El periodista denunció a Uribe por la publicación de una serie de trinos en su cuenta personal y verificada en su contra.

La publicación que motivó la querella tiene fecha del 6 de abril de 2017 a las 7:14 de la mañana: “Entonces Daniel Coronell también debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico” (SIC).

En la denuncia presentada en su momento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el periodista sostuvo que varios exagentes del DAS declararon que en el Gobierno Uribe se ordenó los seguimientos e interceptaciones en su contra para obtener sus fuentes de información.

Para esto, citó el fallo emitido en el 2014 por la Corte Suprema de Justicia que condenó a 14 años de prisión a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y a ocho al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas.

En 2021 el magistrado Eyder Patiño Cabrera, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los citó a conciliación. En esa oportunidad, los abogados del denunciante y el denunciado establecieron que iban a llegar a un acuerdo.

Sin embargo, tres semanas después, el abogado Jaime Lombana Villalba, quien representaba a Uribe, le envió una carta al despacho del magistrado Patiño, para anunciarle que no iba a ver la conciliación, esto debido a unas columnas que había publicado Coronell.

“(...) Magistrado no habían transcurrido 24 horas y mi poderdante ya había sido objeto de una nueva afrenta calumniosa e injuriosa por parte del periodista, acusando a mi representado, de hechos no ciertos, sobre una inexistente manipulación de un testigo llamado Monsalve”, precisaba la carta.

El pasado 30 de marzo, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a Daniel Coronell. En su cuenta en Twitter, el mandatario señaló: “No tengo evidencia de que Daniel Coronell sea narcotraficante, pero fue patrocinado por el narcotráfico, por Perafán. Además, es un personaje oscuro en la manera como infiltra a la justicia. Hace periodismo político, sesgado, que lo presenta como investigativo”.