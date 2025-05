El Canoso revela los beneficios y privilegios que gozaba Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota

“Móvil 5, recuerdo, increpó al señor Monsalve y le dijo que cuál era tanta la locura que tenía en contra del doctor Uribe”, manifestó el testigo. “Ahí, en la hablada y todo eso, en algún momento el señor Monsalve se puso a llorar para que no lo sacaran del patio”.

El Canoso aseveró que muchas veces escuchó a otros internos decir que Monsalve recibía visitas de Iván Cepeda y de Piedad Córdoba. Sin embargo, ante las preguntas de la Fiscalía General, el testigo aseveró que no le constaba específicamente.

“Decían que Monsalve llamaba directamente al doctor Cepeda para que lo beneficiaran de no trasladarlo. No me consta. Pero también decían que yo tenía beneficios del doctor Uribe, pero nunca los vi”, aseveró.