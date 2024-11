“El canto que yo propongo”, una manifestación artística en nombre de las víctimas de Bojayá

“Un par de años después vendí el cuadro y me puse en la tarea de encontrar a Bernardina, después de algunas llamadas que la me contestó y yo le conté la historia. Por la época de la venta del cuadro, en una conversación con amigos, conté lo sucedido y ellos me animaron a publicar y por qué no, ayudar a más personas”, agregó Iglesias.