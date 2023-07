El carcelero de las Farc Martín Sombra está indignado porque solo recibe del Estado $320.000, dos escoltas y una camioneta

Sobre Rodrigo Londoño, quien en la guerrilla se conocía como Timoleón Jiménez, Timochenko, jefe máximo, aseguró que ha entregado suficiente información sobre sus crímenes cometidos, pero a la fecha no ha sucedido nada. “Yo dije: todas las muertes de Timoleón Jiménez y no le han parado bolas a eso”, dijo.

“Lo de Mapiripán fue una cagada”

“En esa orden operativa al muchachito ese, porque no se le puede decir señor, ni caballero, viene a hacer semejante cagada, cuando resultó ese escándalo tan berraco y resultó lo de San Carlos de Guaroa sí me le acenté porque me habían matado a un comandante de columna, que era un oficial supremamente entrenado en los 13 años que yo lo había cargado, fue Wilson Rincón”.

Sombra dice que no entiende porque hay militares que se están atribuyendo esa masacre de Mapiripán cuando no tuvieron nada que ver. “Ellos dicen que ellos fueron, y ellos no fueron, pa que se van a atribuir güevonadas que no son”.