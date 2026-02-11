El clamor de la comunidad de Martinica, Córdoba, ante posibles enfermedades por las inundaciones: “Días críticos”

El departamento de Córdoba atraviesa una de sus peores crisis a raíz de las fuertes lluvias que azotan a Colombia, especialmente esta región, que permanece bajo el agua.

SEMANA llegó hasta esta zona del país para conocer de primera mano el panorama que viven cientos de familias que lo han perdido todo y luchan por rescatar lo poco que les queda.

Martinica, corregimiento de Montería, ha sido una de las comunidades más afectadas. Sus habitantes claman por ayudas, mientras miles de ciudadanos han abandonado sus viviendas por las consecuencias de la emergencia climática.

“Nos marcan como ganado con números y nos exponen a filas larguísimas bajo el sol”: damnificado en Córdoba hace denuncia

Precisamente, los pobladores de esta zona temen que se presenten graves enfermedades por los fuertes olores que emanan de las aguas estancadas en el lugar.

“Hemos pasado unos días críticos con el agua y ahora con los mosquitos porque vienen muchas enfermedades (…) tenemos que sacar cosas para almacenar agua porque no tenemos agua”, dijo don Luis en entrevista con SEMANA.

Máxima alerta en el corregimiento de Martinica, Córdoba, por los fuertes olores que emanan las aguas estancadas. Las comunidades temen a que se avecinen graves enfermedades. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/MiLz7s31Uf — Revista Semana (@RevistaSemana) February 11, 2026

Pese a que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha enviado cientos de ayudas a este departamento, los ciudadanos siguen pidiendo más apoyo.

SEMANA también estuvo en el barrio Vallejo, en la ciudad de Montería, donde sus habitantes lo perdieron todo. Allí, uno de los damnificados hizo una denuncia en medio de esta crisis.

“Muchos de nosotros no estamos en los albergues, estamos en casas de familiares. Y eso es otra: estamos sufriendo en estos momentos con el censo que está haciendo la Alcaldía; nos marcan como ganado, con números, y nos exponen a filas larguísimas bajo el sol para poder censarnos. Y todo esto mientras estamos en cada una de estas viviendas, sacando lo poquito que nos quedó”, dijo uno de los damnificados del barrio Vallejo, en Montería.

De acuerdo con el hombre que hizo la denuncia en SEMANA, por culpa de las inundaciones “todo quedó en nada” y ahora solo les queda levantarse desde cero.