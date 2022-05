El congresista Rodrigo Lara lanza hipótesis sobre suspensión de las elecciones que dijo Petro

Luego que Gustavo Petro dijera en su cierre de campaña en Barranquilla sobre una posible suspensión de los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo 29 de mayo, se calentó el ambiente político.

El senador Rodrigo Lara lanzó por medio de su perfil oficial de Twitter las causas que podrían llevar a lo dicho por el candidato del Pacto Histórico en la capital del Atlántico.

“Dos principales riesgos electorales: Suspensión del registrador en estos días. Con la narrativa sobre Indra, sería pretexto de aplazamiento electoral. Ciberataques a servidores para que no se canten resultados. Pretexto para registrador Ad-Hoc y aplazar o meterle mano al escrutinio”, expuso Lara.

Las declaraciones de Gustavo Petro ya fueron contestadas por un amplio sector político. El primero en hacerlo fue el Ministerio del Interior. Daniel Palacios manifestó que las versiones de una supuesta suspensión o aplazamiento de los comicios son “absolutamente falsas” y pidió a los aspirantes a la Casa de Nariño “no generar desinformación”.

“Afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones, son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa”, dijo el funcionario.

Álvaro Uribe rechazó las palabras de Petro y las calificó de ser embusteras. “Petro y su perversa capacidad de manipulación: Nuevo embuste: que aplazarán elecciones y habrá golpe de Estado. Hace poco salió con la infamante afirmación que el uribismo va a asesinarlo. Y calladito sobre fraude del Congreso”, escribió Uribe en su perfil oficial de Twitter.

El candidato presidencial Federico Gutiérrez mostró su postura a las declaraciones de Gustavo Petro que calaron fuertemente entre la opinión pública. “Quien pone en riesgo la democracia” es Petro. “Petro siempre ha atentado contra la democracia”, expresó. “Desprecia la democracia y lo que hace es utilizar los mecanismos democráticos para hacerse elegir y una vez elegido asesinar desde adentro la democracia y eso no se lo vamos a permitir”, sostuvo Gutiérrez.

En referencia al encuentro propuesto por Petro a Rodolfo Hernández y a Sergio Fajardo para hablar sobre el tema, el exalcalde de Medellín manifestó: “Lo que queda claro es que están juntos”. Adicionalmente, Fico Gutiérrez cuestionó que “no se hayan aclarado las denuncias sobre irregularidades” de las elecciones legislativas de marzo pasado.

“Es muy lamentable que faltando ocho días para las elecciones presidenciales no se hayan aclarado las denuncias sobre irregularidades muy graves en las elecciones legislativas a favor del Pacto Histórico”, dijo el candidato, quien pidió garantías para todos los aspirantes a la Presidencia.

Rodolfo Hernández se distanció de las declaraciones de Petro. El exalcalde de Bucaramanga le aseguró al líder de la Colombia Humana que “es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos” y le advirtió que el “fuego no se apaga con gasolina”. Asimismo afirmó: “Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”.

Las polémicas declaraciones llegan a pocos días de los comicios y el ambiente electoral que se vivirá en esta última semana estará candente.