El contundente mensaje del general Jhon Rojas al ministro Iván Velásquez: “por qué permite que les ocurran estas injusticias a los soldados”

El general Rojas aseguró que a pesar de los esfuerzos por hablar con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hasta el momento no ha logrado una respuesta del alto funcionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Yo también solicité por chat al ministro que me escuchara. No tuve respuesta. Lo extraño es que hace un año, cuando hubo cambio de cúpula, llegó mi general Luis Mauricio Ospina a mi oficina con mi general Pérez y me dijeron: ‘Por recomendación del señor ministro de Defensa, usted debe seguir en el Comando Conjunto por el manejo social y de las operaciones’”, señaló.