El duro mensaje de la hermana de Paula Durán tras polémica entre Sergio Vega y su mamá: “mala persona”

En los últimos días Sergio Vega, esposo de Paula Durán, la colombiana que murió a principios de este año tras ser diagnosticada con cáncer terminal en Estados Unidos y cuya historia conmovió al país, y su suegra, Gloria Iris Camargo, han estado inmersos en una controversia con un intercambio de señalamientos.

Todo empezó cuando Camargo afirmó en un video, publicado en la cuenta oficial de la fundación que se creó en honor a Paula, que Vega la trató de forma “cruel” a ella y a otros familiares durante su estancia en Estados Unidos, en medio de las complicaciones de salud de su hija, y que, incluso, él le impidió la entrada al funeral a Alejandra, una de las hermanas de Paula.

Posteriormente, en entrevista con SEMANA, Vega manifestó estar sorprendido con las afirmaciones de la madre de su fallecida esposa y las negó de forma enfática. “No me imaginé en ningún momento que doña Iris, la mamá de mi esposa, saliera a decir esas cosas, a realizar esas acusaciones que en este momento perturban mi vida y dañan mi imagen”, dijo desde Estados Unidos.

Sergio Vega, esposo de Paula Durán | Foto: Twitter Sergiovega2228711

Vega aseguró que nunca impidió el ingreso de la hermana de su esposa al sepelio. “Jamás haría eso. No entiendo por qué dice eso. No sé qué busca, si quiere verme destruido. Eso nunca pasó”, señaló el esposo de Durán.

En otra entrevista, con la emisora Tropicana, Vega habló sobre su cuñada y la acusó de no mostrar mayor interés en los hijos de Paula. “De un mes para aquí, se empezó a interesar por los niños”, manifestó.

Tras las declaraciones, en las últimas horas se conoció un fuerte mensaje en el que Alejandra Durán parece referirse a Sergio Vega, aunque no lo menciona.

En una historia publicada en su perfil de Instagram la mujer dijo: “Hablaron mal de mí para justificar sus acciones. Hicieron creer cosas que ni son ciertas, pero el tiempo deja en vergüenza a quien fue mala persona, no tengo dudas de eso”.

Paula Vega murió en Estados Unidos. | Foto: Instagram: Sergio Vega

Lo que dijeron la mamá de Paula Durán y Sergio Vega

Tras más de nueve meses de su deceso, la madre de la joven, Gloria Iris Camargo, reveló algunas verdades, según ella, sobre su relación con Vega, al que señaló que quería como un hijo.

La mujer manifestó en un video que el huilense tuvo comportamientos bastante reprochables mientras estuvieron todos juntos en Estados Unidos.

“Sergio cambió mucho conmigo. En los Estados Unidos fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado. Fue muy difícil, cambió muchísimo y yo lo quería mucho. Para mí Sergio era como un hijo más. No le guardo rencor en mi corazón”, expresó inicialmente.

Sergio Vega y su esposa fallecida, Paula Durán. | Foto: Instagram: Sergio Vega

Luego, agregó: “Yo hablo con Sergio, tengo comunicación con él, veo a mis niños (nietos) todo el tiempo. No compartí que Sergio, de inmediato, saliera a las redes a decir que mi hija ya había fallecido. En su momento me dolió muchísimo. Pasaron más cosas que no voy a decir y Sergio sabe muy bien cuáles son”.

Gloria Iris destapó finalmente en la grabación que Vega no tuvo la mejor actitud durante el funeral de la colombiana, pues no dejó entrar a la hermana de la joven fallecida. Sin embargo, recalcó que todavía le tiene un cariño muy especial.

“Lo único es que mi hija Yesica Alejandra no ve a los niños, Sergio no es tan asequible en esa situación. En el velorio pasaron también cosas. Sergio no autorizó su entrada y esa fue otra de las cosas que a mí me decepcionaron. A Sergio lo quiero, diferente, pero lo quiero y lo respeto. Es el papá de mis nietos”, concluyó.

En respuesta a estos señalamientos, Vega rechazó malos tratos hacia ella y no haberle dado comida. “Las personas que me conocen saben que soy una persona muy pacífica. Nunca en la vida he tenido un problema o he peleado a golpes, mucho menos voy a agredir a una persona y mucho menos a la mamá de mi esposa y en la situación en la que estábamos. Yo respeto a don Eder (padre de Paula) y a doña Iris porque es la mamá de mi esposa, es la abuela de mis hijos. El tema de que yo no les di comida es increíble”, expresó a SEMANA.

Vega también manifestó que lleva un largo periodo sin hablar con su suegra. “Hace mucho tiempo no hablo con ella. Ella nunca llama para saber cómo están los niños. Hace mucho no habla con ellos”, dijo.