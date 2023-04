“El fiscal no es su subalterno”: Barbosa pide a Petro no “entrometerse” en investigaciones de la Fiscalía, tras solicitar Consejo de Política Criminal

Desde Estados Unidos, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió a la solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro al ministro de Justicia, Néstor Osuna, en la que le pidió que citara al Consejo Nacional de Política Criminal para discutir una grave denuncia que hizo el periodista Gonzalo Guillén, en ‘La Nueva Prensa’, donde aseguró que un alto fiscal estaría encubriendo a 14 miembros del Clan del Golfo que habrían cometido, por lo menos, unos 200 homicidios.

Para el fiscal Barbosa, esta solicitud es un “error” por parte del mandatario y una “intromisión en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”.

“Es un completo error que el presidente de la República convocara un Consejo de Política Criminal para entrometerse en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Todas esas investigaciones son investigaciones que están en este momento en curso, hay actos investigativos”, le dijo Barbosa a SEMANA.

Francisco Barbosa fue claro en decir que no es un “subalterno” del presidente: “No tiene ningún sentido que el ministro de Justicia o el presidente convoquen un Consejo de Política Criminal creyendo que el fiscal general es subalterno de ellos. La Fiscalía no hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, sino de la Rama Judicial”.

Las declaraciones del fiscal general de la Nación se dieron este viernes desde la Universidad de Harvard, durante el desarrollo de la Conferencia Colombiana 2023, un evento académico al cual fue invitado y en el que participaron estudiantes colombianos residentes en los Estados Unidos.

Fiscal Barbosa le pidió al presidente Petro no “entrometerse” en investigaciones de la Fiscalía, tras solicitar un Consejo de Política Criminal. (Imagen de referencia) - Foto: SEMANA

Sobre el tema, Francisco Barbosa también aseguró que lleva “cinco meses” pidiendo que cada entidad asuma sus correspondientes funciones. Además, dijo que es una “falta de respeto” lo que está pasando.

“Llevo cinco meses en este país tratando de que se lean qué le corresponde a cada uno, que se lea qué le corresponde al Ejecutivo y qué le corresponde a la Rama Judicial. Parece como si estuviéramos en un curso de derecho constitucional o de introducción al derecho constitucional todos los santos días. Entonces, yo sí le pido, por lo menos al presidente de la República, que con el ministro de Justicia limiten ese tipo de propuestas porque no tiene sentido y es una falta de respeto para la Fiscalía General de la Nación”, aseguró.

El fiscal sobre una posible constituyente

El fiscal general, Francisco Barbosa, fue claro en decir –desde Estados Unidos– que lo que está pasando en los últimos meses en Colombia es una “especie de obsesión por crear nuevas instituciones, por reemplazar otras, por traer organismos internacionales”.

Justo al finalizar su intervención en la Conferencia Colombiana 2023, el fiscal se refirió a la posibilidad de que se busque suplantar o rehacer la Constitución de 1991, lo cual ha sido propuesto por algunos militantes del Pacto Histórico.

“La preocupación que existe es que por los caminos legales y constitucionales no les va a pasar, porque ni la Corte Constitucional ni el Congreso de la República van a suplantar la Constitución de Colombia. Entonces, cuando uno empieza a ver esos ‘cantos de sirena’, pues empieza a observar con preocupación que puede estar planteándose la idea de una constituyente detrás de todos estos intentos de modificación que existan cuando ya no empiecen a servirle las instituciones, cuando el Congreso no sirva, cuando la Procuraduría no le sirva, cuando no sirva la Fiscalía”, dijo el fiscal Barbosa a SEMANA.

Fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, desde Harvard, donde envió un mensaje al presidente para que no se "entrometa" en las labores de la Fiscalía General. - Foto: Fiscalía General

Para Barbosa, en los últimos meses se “han venido planteado muchas discusiones sobre modificaciones de instituciones en Colombia. Lo dije hace ocho días en Barranquilla, que no nos vayan a salir con un embeleco alrededor de una constituyente el próximo año”.

Sobre este hecho, que ha generado suspicacias en varios sectores políticos, el fiscal Barbosa puntualizó en que debe ser el propio presidente Gustavo Petro quien aclare los rumores.

“Nadie ha dicho una palabra sobre eso en mi país. Si el asunto es claro, es importante que se desmienta y que se diga rápidamente que ese no es el camino. Ese sería mi propósito cuando digo esto, pero me parece muy complejo que no haya reacciones frente a este asunto”, señaló.

Y añadió: “Yo espero que el presidente de la República salga y le diga al país con claridad que él no está interesado en ningún tipo de esas modificaciones para que nos dé tranquilidad. Con eso, creo que el país estaría tranquilo, pero cuando uno ve sus funcionarios intentando por todos los medios alterar las instituciones del país, pues uno se preocupa de lo que puede ocurrir en Colombia”.