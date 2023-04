Fiscal Barbosa, desde Harvard, lanza advertencia sobre posible constituyente en Colombia: “Que no nos vayan a salir con un embeleco”

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, participó en la Conferencia Colombiana 2023, organizada por la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). En su intervención, el líder del ente acusador compartió sus reflexiones sobre la paz, la democracia y la justicia en el país.

Justo al finalizar su intervención, el fiscal dejó constancia de la posibilidad de que se busque suplantar o rehacer la Constitución de 1991 en Colombia, lo cual ha sido propuesto por algunos militantes del Pacto Histórico.

“Han venido planteándose muchas discusiones sobre modificaciones de instituciones en Colombia. Lo dije hace ocho días en Barranquilla, en Colombia. Que no nos vayan a salir con un embeleco alrededor de una constituyente el próximo año. Nadie ha dicho una palabra sobre eso en mi país. Si el asunto es claro, es importante que se desmienta y que se diga rápidamente que ese no es el camino. Ese sería mi propósito cuando digo esto, pero me parece muy complejo que no haya reacciones frente a este asunto. Cuando existan modificaciones a nuestro pacto o que intenten modificar el pacto de la Constitución de 1991, el que tenemos y el que hicimos, es importante que todos defiendan desde su lugar la institucionalidad”, dijo el fiscal en la universidad estadounidense.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, desde Harvard. - Foto: SEMANA

De acuerdo con Barbosa, la paz es “un camino que hay que saber hacer y hacerlo bien”. Por esto, el fiscal habló sobre la importancia del método.

“Puedo decir que quiero que se proteja el medioambiente de un país, pero si no tengo el método no terminan en nada esas ideas”, agregó.

Frente a la ‘paz total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro, el fiscal aseguró que la entidad la apoya, pero “bien hecha”.

“En Colombia hay que distinguir entre hacer la paz con organizaciones políticas. Yo en esto he suspendido las ordenes de captura del ELN y de las disidencias de las Farc, conforme a los criterios establecidos por el presidente de la República Gustavo Petro, pero yo no voy a suspender las órdenes de captura de narcotraficantes y paramilitares en el país”, manifestó.

Barbosa resaltó que un proceso de paz y otro de sometimiento a la justicia deben ser vistos como dos cosas distintas. Esto generó la necesidad de un proyecto de ley de sometimiento, que el fiscal manifestó apoyar “con reservas”.

“No podemos permitir que se generen lavados de dinero. 2,8 millones de dólares les iban a entregar a esas personas por firmar esos acuerdos y salir. ¿Qué mensaje le puede mandar uno al país cuando hay cientos de personas en necesidades? Cientos de personas que no pueden terminar el mes, viendo como estas personas reciben esos recursos”, agregó.

El debate que Barbosa dio desde la Fiscalía General de la Nación habría llevado el proyecto a mejorar. “Se lo he dicho públicamente al presidente Gustavo Petro para que hagamos las cosas de forma razonada y no de forma impuesta”, indicó.

Francisco Barbosa en Harvard. - Foto: SEMANA

El líder del ente acusador también lanzó pullas contra el exministro Alfonso Prada, quien aseguró que el secuestro de policías en el departamento de Caquetá fue una “retención”.

Barbosa también lanzó una dura crítica dirigida a Iván Velásquez, ministro de Defensa, por la posibilidad de que aterrice una Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas en Colombia, similar a la que se instaló en Guatemala.

Ministro de Defensa, Iván Velásquez. - Foto: Ministerio de Defensa Nacional

“No podemos tampoco permitir que lleguen comisiones de investigación de Naciones Unidas a suplantar las funciones de justicia de nuestro país. Hemos construido un país con mucha dificultad, pero tampoco podemos permitir que entren tranquilamente estas comisiones, cuando nosotros tenemos una justicia que ha implicado un desarrollo de muchísimos gobiernos. Mis colegas centroamericanos lo que ha venido ocurriendo en muchos países en torno a esas intromisiones y suplantaciones de instituciones”, señaló Barbosa.

Finalmente, el fiscal dijo que puede aceptar ayuda técnica de organismos multilaterales, pero no “suplantando las instituciones de investigación”.