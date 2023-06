El general (r) Eduardo Zapateiro puso en su lugar al tuitero Beto Coral: “abominable bellaco”. Esta mentira indignó al excomandante del Ejército

El activista político petrista no solo mintió, según el oficial, sino que le dijo al militar en retiro “adorador de sicarios”.

El general (r) Eduardo Zapateiro respondió a un trino de Beto Coral en el que fue señalado de buscar desestabilizar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, supuestamente, reuniéndose en los Estados Unidos con otros oficiales del Ejército y la Policía, así como con el expresidente Iván Duque.

Beto Coral, un tuitero petrista, aseguró que se enteró de una reunión en Miami, donde él reside, celebrada entre los altos mandos en retiro de la Fuerza Pública, aunque no dio detalles de la fuente de información. Pero Zapateiro no solo respondió, sino que desmintió la publicación.

“Me informan que se presentó una reunión acá en Miami, a la que asistieron generales en retiro de la Policía y del Ejército, entre ellos, Jorge Luis Vargas, Eduardo Zapateiro, Juvenal Diaz y dos más. A la reunión asistió el expresidente Iván Duque. Según la información, el objetivo de la reunión era buscar formas para desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro. Muy grave”, escribió Beto Coral la tarde de este 15 de junio.

Tuitero petrista Beto Coral. - Foto: Redes Sociales

El general (r) Zapateiro aseguró que Beto Coral lo estaba difamando y expresó que respeta la democracia, más allá del inconformismo que ha expresado frente al gobierno del presidente Petro.

“Mire, difamador, le va a tocar volverse a retractar, porque la basura que usted escribe es totalmente ¡falsa! Esto lo pondré a disposición de mis abogados. Yo soy respetuoso de la democracia. Usted es un auténtico y abominable bellaco. Así que apriete $@#&”, respondió.

Mire difamador, le va tocar volverse a retractar; porque la basura que usted escribe es totalmente ¡falsa!. Esto lo pondré a disposición de mis abogados. Yo soy respetuoso de la democracia. Usted es un auténtico y abominable bellaco. Así que apriete 🍑. https://t.co/x0sopuzDkP — Eduardo Zapateiro (@EEZapateiro) June 15, 2023

Tras el comentario de Zapateiro, Beto Coral lo señaló de “adorador de sicarios”, publicando un video en el que se veía al general (r) dándole las condolencias a la familia de alias Popeye tras su muerte.

“Mire, adorador de sicarios, no le tengo una pizca de miedo”, fue el mensaje de Beto Coral para Zapateiro en Twitter.

General (r) Zapateiro recorrerá toda Colombia

Un mes después de la presentación de su libro El honor del deber cumplido, el general (r) Eduardo Zapateiro iniciará una gira por las principales ciudades de Colombia para presentar el texto y hablar con los integrantes de la reserva activa y veteranos.

Tras el éxito en ventas del libro, el oficial en retiro buscará en los próximos tres meses hablar con ellos para exponerles por qué la seguridad debe ser el eje esencial para la construcción de país.

El general (r) Eduardo Zapateiro presentará su libro en las ciudades capitales del país. - Foto: Eduardo Zapateiro

Aunque el reto es estar en las 32 ciudades capitales, Zapateiro quiere hacer el ejercicio tranquilamente en cada región, por lo que aún no está claro si alcanzará a recorrerlas en su totalidad. La idea es terminar antes de octubre porque en ese mes los colombianos acudirán a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y otros cargos de elección popular.

Las charlas serán gratuitas y los integrantes de la reserva activa son los encargados de la logística para tener listo cuando llegue el oficial en retiro. Sin duda, esta gira dará de qué hablar porque se da justamente cuando el país tiene tantos problemas en materia de seguridad.

“No tenemos norte definido”: Zapateiro

Días atrás, el general (r) Eduardo Zapateiro realizó un duro diagnóstico del rumbo que ha venido tomando el país.

General (r) Eduardo Enrique Zapateiro. - Foto: Foto: General (r) Eduardo Enrique Zapateiro.

El pronunciamiento del oficial retirado se dio justo en momentos en los que el Gobierno enfrenta el escándalo con la jefa de gabinete de la Casa de Nariño, Laura Sarabia; el enfrentamiento del presidente Petro con la Fiscalía y la Procuraduría, así como los grandes retos de orden público que enfrenta el país.

“¡Colombianos! Con dolor tengo que decirlo, hoy no tenemos un norte definido. Mucha preocupación de parte de todos los colombianos que hoy me escriben, llaman y me consultan”, escribió en Twitter, adjuntando la imagen de una brújula.