El legado de Herbin Hoyos en manos de su hijo Jouseph Aly, quien sigue con la labor en ‘Las voces del secuestro’

Jouseph Aly, hijo del fallecido periodista Herbin Hoyos, quien fue un reconocido corresponsal de guerra en Irak y activista colombiano, habló con SEMANA y contó como ha sido seguir con el legado de su padre.

Este joven de 22 años, quien es estudiante de Ciencia Política y Administración de Empresas, comenzó contando la labor que hacía su papá con ‘Las voces del secuestro’.

Familias de policías secuestrados por el ELN envían conmovedor mensaje de fin de año a sus seres queridos: “Por favor, libérenlos”

La misión de Herbin, que consistía en enviar mensajes de familiares a los secuestrados, se inició en 1994, cuando fue secuestrado por las Farc y permaneció en cautiverio durante 17 días.

“Mi papá se dio cuenta de que en las selvas y en las zonas de cautiverio, en esas zonas de distensión, normalmente cerca de los secuestrados, se les dejaba unos radios transistores. Radios transistores que sintonizaban a emisoras cercanas, emisoras comunitarias de AM”, dijo Jouseph.

Herbin Hoyos, fotografiado por Guillermo Torres, el 11 de noviembre de 2008, en los Cerros Orientales en Bogotá para SEMANA. Foto: Guillermo Torres

Tras la liberación de su papá, el periodista tuvo la idea de enviar mensajes a los secuestrados.

“Era enviarles mensajes de sus familiares y conectarlos. Para que cuando salieran pudieran tener la oportunidad de tener esperanza, de guardar fe para salir y saber que todo afuera estaba bien y que los estaban esperando, que no los habían olvidado”, agregó el joven.

Tras el fallecimiento de Herbin Hoyos el 23 de febrero de 2021 por Covid, su hijo, Jouseph Aly, decidió seguir con esta misión que por años hizo su papá con miles de familias colombianas. El 23 de febrero del 2024, inició las transmisiones de ‘Las voces del secuestro’ nuevamente.

“Las inicio yo con un equipo que había acompañado a mi papá. Estuvimos durante seis meses en Todela Radio y después de empezar a darnos cuenta lo que estaban viviendo, las familias que aún enviaban mensajes, ellos estaban otra vez en peligro porque empezaron a recibir amenazas de los grupos armados por el simple hecho de enviar mensajes”, indicó el joven.

Jouseph recordó que su papá tuvo que cerrar el programa en el año 2018 “porque no era políticamente correcto con los acuerdos de paz que se estaban dando en el momento”, dijo.

Herbin Hoyos en su programa "Las voces del secuestro". Foto: Guillermo Torres,

“Retomamos y nos dimos cuenta de que muchos de los familiares de las víctimas habían quedado en ese limbo de seguridad porque empezaron a recibir amenazas, dejaron de enviar mensajes y además de eso nosotros también empezamos a recibir amenazas”, mencionó.

Las maneras de transmitir los mensajes a los secuestrados cambiaron debido a las amenazas que recibieron.

“Tuvimos que cambiar el modus operandi del canal, del programa por el tema de la seguridad de los familiares de las víctimas y hoy en día es una plataforma humanitaria periodística que nace para visibilizar a las víctimas de secuestro y además de eso darle voz a las familias que normalmente quedan silenciadas. Hoy en día vemos el miedo con el que hablan los familiares, pero desde el programa de las voces del secuestro en la actualidad buscamos no solamente visibilizar, sino que buscamos la verdad, la humanidad y se hace una presión social para que los secuestrados no queden olvidados”, detalló.

Jouseph pese a que no había nacido cuando su papá fue secuestrado, creció marcado por la violencia de los grupos armados que tenían amenazado a su familia por la visibilidad que le hacía a las víctimas.

“Creo que es esencial hablar de como uno puede continuar un legado no desde de la rabia, sino de la responsabilidad moral, es lo que le ha faltado a la sociedad. A la sociedad hay un gran problema que nosotros tenemos en el país y es la indiferencia la normalización de cosas que no son normales como por ejemplo el secuestro cuando se normaliza el secuestro cuando se normaliza el cautiverio o cuando se normaliza la esclavitud no la moderna, sino la antigua la esclavitud de trabajo sin remuneración no justa sino sin remuneración de una vez cuando el precio es la vida nosotros nos damos cuenta de que cuando esto sucede se empiezan a normalizar otros factores importantes en términos de guerra”, afirmó en SEMANA.

Jouseph Aly Hoyos, hijo del periodista Herbin Hoyos. Foto: Suministrada por Jouseph Aly Hoyos / API

En ‘Las voces del secuestro’ se manejan tres frentes de visibilización pública, que es este envío de mensajes, el acompañamiento a las familias y la presión ética y jurídica para que se exijan pruebas de supervivencia y el respeto por el derecho internacional humanitario.

“Nosotros tenemos un gran problema en Colombia y es que no existe una base de datos centralizada y pública de víctimas de secuestro la información está fragmentada entre Fiscalía, Fuerza Pública Defensoría del Pueblo, GAULA, pero se genera un vacío que es gravísimo porque cuando no hay víctima plenamente identificada el victimario se diluye no se puede judicializar a un secuestrador si el Estado no sabe con claridad a quién secuestraron ese es el problema”, relató.

Jouseph aprovechó el momento y envió un mensaje a todas las familias de los secuestrados en Colombia para que no pierdan la fe en que sus seres queridos regresarán al seno de su hogar.

“Un mensaje para todas las familias que aún esperan que sus familiares regresen con ellos bueno a las familias con este trabajo creo que nos hemos unido no solamente como humanos sino como colombianos que no están solos que hoy en día somos más los que no han olvidado que vamos a seguir alzando la voz por ustedes y para los secuestrados que no están solos que hay familias, ciudadanos un país completo que no normaliza lo que está pasando que seguimos alzando la voz por ustedes porque los seguimos esperando”, puntualizó en SEMANA.