Elecciones legislativas 2022: reportan largas filas en puestos de votación en el exterior

Aunque las elecciones legislativas y consultas interpartidistas se llevarán a cabo en el territorio nacional durante este domingo, 13 de marzo, los puestos de votación en el exterior fueron habilitados desde el lunes pasado.

Ad portas de que los comicios se desarrollen en el país, en redes sociales se han reportado largas filas en varios puntos para votar en el extranjero. A través de su cuenta de Twitter, el precandidato presidencial Sergio Fajardo compartió un video en el que se observa una gran cantidad de personas a las afueras de la embajada de Colombia en España.

“Además de las denuncias que ya hemos hecho públicas sobre las irregularidades en consulados, hoy nos llegan videos de filas interminables en Buenos Aires, Londres y Madrid para votar por falta de personal atendiendo las mesas de votación”, escribió Fajardo.

Ante las denuncias recibidas y lo expuesto en el video, el precandidato de la coalición Centro Esperanza instó a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, a pronunciarse para explicar a qué se deben las interminables filas.

A la situación reportada por Sergio Fajardo, otros internautas respondieron con videos desde las ciudades en donde se encuentran, manifestando que ese mismo panorama se ha repetido en otras ciudades como Montreal y Santiago de Chile.

Y Santiago de Chile pic.twitter.com/4CO1K7bkUy — Alejandro Pachon (@alejopachonr) March 12, 2022

En Montreal, por ejemplo, reportaron que “la logística de la Registraduría ha sido deficiente” y que muchos colombianos no iban a poder votar porque “solo había tres mesas disponibles”.

Por el momento, la canciller Marta Lucía Ramírez no se ha pronunciado sobre los videos que reportan “interminables filas” en varios puestos de votación en el exterior.

Consulado en #Montreal🇨🇦: muchos colombianas y colombianos no porán votar hoy pues solo hay 3 mesas, la logística de la Registraduria es deficiente, casos similares se reportan desde #BuenosAires, #Madrid y #Londres.

Si va a votar, madrugue. pic.twitter.com/VUZNCGp99v — Ricardo BOTERO 🇨🇴🇨🇦😷 (@richybotero) March 12, 2022

¿Irregularidades? Advertencia de la Registraduría sobre votaciones en el exterior

A través de una carta dirigida a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, el registrador nacional, Alexander Vega, manifestó que se han conocido quejas y denuncias ciudadanas sobre supuestas “irregularidades cometidas por algunos jurados de votación en el desarrollo de estas jornadas”.

En ese sentido, en su misiva, Vega le solicitó a la Cancillería “instar a que los embajadores y cónsules realicen seguimiento al ejercicio de los jurados para que cumplan irrestrictamente sus funciones legales, instruidas en la capacitación y contenidas en la cartilla de jurados de votación en el exterior”.

Dentro de su carta, el funcionario citó el artículo 2.3.1.9.25 del Decreto No. 1620 de 2017, el cual establece “la responsabilidad de los embajadores, cónsules y demás servidores o particulares con funciones públicas, como jurados de votación y testigos electorales, en el cumplimiento de las instrucciones dadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), so pena de hacerse acreedores de las sanciones establecidas en la ley. En este sentido, es importante recordar que la RNEC exclusivamente tiene asignada la potestad sancionadora en relación con la no concurrencia al desempeño de funciones del jurado designado y con la no firma de los documentos electorales, de acuerdo a los parágrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Ley Estatutaria 163 de 1994″.

La Registraduría Nacional hace un llamado a la Cancillería por posibles irregularidades en elecciones de Congreso de la República en el exterior.



Comunicado oficial: https://t.co/eiFOCVQ9x5 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 11, 2022

El registrador Nacional, además, indicó que “en los eventos en que los embajadores y cónsules detecten cualquier queja o irregularidad por parte de los jurados, deben ponerla inmediatamente en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, ente que rige y sanciona disciplinariamente a ciudadanos colombianos en ejercicio de funciones públicas y/o a la Fiscalía General de la Nación, si dicha actividad es constitutiva de algún delito bajo la ley penal colombiana, para que sean investigados y procesados”.

Finalmente, el registrador Alexander Vega recordó que está prohibido que en los días de debate electoral haya pregoneros, auxiliares electorales o guías fuera de los recintos de votación, de conformidad con el artículo 53 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por lo que se “insta respetuosamente para que ningún ciudadano, y en mayor medida servidores públicos, realicen esta actividad”.