¿Irregularidades? Advertencia de la Registraduría sobre votaciones en el exterior

Desde el lunes 7 de marzo se habilitaron las mesas de votación en los consulados de Colombia en el exterior para que los ciudadanos que están fuera del país puedan ejercer su derecho al voto en el marco de las elecciones legislativas.

Sin embargo, según manifestó el registrador nacional, Alexánder Vega, en una carta dirigida a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y que se conoció en la mañana de este viernes 11 de marzo, se han conocido quejas y denuncias ciudadanas sobre supuestas “irregularidades cometidas por algunos jurados de votación en el desarrollo de estas jornadas”.

En ese sentido, en su misiva, Vega le solicitó a la Cancillería “instar a que los embajadores y cónsules realicen seguimiento al ejercicio de los jurados para que cumplan irrestrictamente sus funciones legales, instruidas en la capacitación y contenidas en la cartilla de jurados de votación en el exterior”.

Dentro de su carta, el funcionario citó el artículo 2.3.1.9.25 del Decreto No. 1620 de 2017, el cual establece “la responsabilidad de los embajadores, cónsules y demás servidores o particulares con funciones públicas, como jurados de votación y testigos electorales, en el cumplimiento de las instrucciones dadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), so pena de hacerse acreedores de las sanciones establecidas en la ley. En este sentido, es importante recordar que la RNEC exclusivamente tiene asignada la potestad sancionadora en relación con la no concurrencia al desempeño de funciones del jurado designado y con la no firma de los documentos electorales, de acuerdo a los parágrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Ley Estatutaria 163 de 1994″.

La Registraduría Nacional hace un llamado a la Cancillería por posibles irregularidades en elecciones de Congreso de la República en el exterior.



Comunicado oficial: https://t.co/eiFOCVQ9x5 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 11, 2022

El registrador Nacional, además, indicó que “en los eventos en que los embajadores y cónsules detecten cualquier queja o irregularidad por parte de los jurados, deben ponerla inmediatamente en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, ente que rige y sanciona disciplinariamente a ciudadanos colombianos en ejercicio de funciones públicas y/o a la Fiscalía General de la Nación, si dicha actividad es constitutiva de algún delito bajo la ley penal colombiana, para que sean investigados y procesados”.

Finalmente, el registrador Alexánder Vega recordó que está prohibido que en los días de debate electoral haya pregoneros, auxiliares electorales o guías fuera de los recintos de votación, de conformidad con el artículo 53 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por lo que se “insta respetuosamente para que ningún ciudadano y en mayor medida servidores públicos realicen esta actividad”.

Elecciones legislativas 2022: ¿todavía es posible cambiar el puesto de votación?

La primera jornada electoral de 2022 está programada para este domingo 13 de marzo, fecha en que se realizarán los comicios para definir al Congreso de la República, tanto a senadores como representantes a la Cámara.

Además de las elecciones legislativas, los colombianos también podrán solicitar el tarjetón para votar en las consultas interpartidistas, las cuales definirán a los candidatos únicos por cada coalición (Centro Esperanza, Equipo por Colombia y Pacto Histórico).

A menos de una semana para que se realicen las elecciones legislativas, algunas personas se preguntan si aún están a tiempo de cambiar su puesto de votación, sin embargo, el plazo culminó el pasado 13 de enero, fecha máxima estipulada para inscripción de cédulas.

En ese sentido, dada la cercanía con el día de las elecciones, ya no será posible cambiar el puesto de votación o inscribir la cédula para la jornada electoral de este domingo 13 de marzo.

Aunque ya no es posible cambiar el puesto de votación para las elecciones legislativas, todavía hay plazo para hacerlo de cara a las Presidenciales. Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, el plazo máximo para realizar este trámite es el 29 de marzo.

De esta manera, al igual que ocurrió para las legislativas, el plazo máximo de inscripción de cédulas o cambio de lugar de votación se fijó para dos meses antes de la jornada electoral. Vale la pena recordar que las elecciones Presidenciales se desarrollarán el domingo 29 de mayo. En caso de ser necesaria una eventual segunda vuelta, esta se llevaría a cabo el 19 de junio.