¿En qué delitos incurrió Suani Lefevre Bessudo como jurado en las elecciones legislativas?

Una polémica rodea al joven Suani Lefevre Bessudo, nieto del presidente de Aviatur, Jean Claude Bessudo, luego de que confesara haber cometido fraude electoral siendo jurado de votación en el marco de las elecciones legislativas del pasado domingo, 13 de marzo.

Mediante una historia de Instagram, Lefevre Bessudo narró que tuvo que ser jurado de votación, labor que dijo no volvería a hacer. Sin embargo, agregó un detalle que rápidamente hizo eco en todo el país: confesó cómo supuestamente alteraba los certificados electorales de las personas que votaban por Gustavo Petro en las consultas interpartidistas; además, dijo que entregaba el tarjetón del Equipo por Colombia a quienes no se daban cuenta.

“Le hice una hijuepu... a todos los petristas de mier... y si se preguntan qué hice, pues muy fácil: cuándo ellos votan, tú tienes la cédula de ellos y tienes que darles un pedazo de papel. Yo no les daba el pedazo de papel y, si lo pedían, pues ponía un nombre falso y otro número de cédula. Además, si no se daban cuenta, les daba el papel electoral de Fico o del Centro Democrático y mucha gente no se dio cuenta [...] De nada, Colombia”, dice en su historia de Instagram que fue replicada en varias redes sociales.

Suani Lefevre Bessudo, estudiante de la Universidad De Los Andes, hijo de Sandra Bessudo y nieto del presidente de Aviatur Jean Claude Bessudo, en su cuenta "privada" de instagram nos explica como hizo fraude electoral. pic.twitter.com/SFxr5xiEC7 — Anonymous Colombia 🇨🇴 (@Anonymous_CO) March 15, 2022

Los actos cometidos por Suani Lefevre Bessudo constituyen una serie de delitos de tipo penal. Por ejemplo, haber alterado los certificados de votación con información falsa se configura como falsedad ideológica en documento público, señalada en el artículo 286 del Código Penal Colombiano.

Aunque la ley hace referencia a servidores públicos, vale la pena señalar que los jurados de votación son particulares que cumplen una función pública con carácter transitorio (solo durante la jornada de elecciones).

“El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses”, detalla el artículo en mención.

Ahora, cuando Lefevre Bessudo no entregó los tarjetones del Pacto Histórico ―en los que estaba Gustavo Petro― y les daba a los votantes que “no se daban cuenta” el del Equipo por Colombia cometió fraude al sufragante, delito contemplado en el Artículo 388 del Código Penal Colombiano.

Puntualmente, la ley establece: “El que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Así mismo, el artículo detalla que la pena incurrirá para quien altere la votación en este mismo sentido de plebiscitos, referendos, consultas populares o revocatorias de mandatos. “La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público”, anota la norma.

Otro caso de posible fraude

Imágenes de una internauta se viralizaron en redes sociales debido a que, siendo jurado de votación, en su perfil de Instagram publicaba fotos asegurando que si alguien votaba por Petro en su mesa anularía esa elección.

“Voto petrista que veo, voto petrista que anulo”, se lee en una de las publicaciones. Además, según ella, el grupo denominado primera línea, el cual lideró las pasadas protestas que se vivieron en el país, estaba votando en su mesa.

El perfil de Twitter Anonymous aseguró que la mujer que hizo estas publicaciones se llama Sara Rendón, que estudia en la universidad EAFIT de Medellín e incluso reveló que se encontraba con su novio, Pedro Mesa, ambos como jurados de votación. La universidad mencionada aseguró que investigará la denuncia presentada.