Video | Nieto del empresario Jean Claude Bessudo confiesa cómo hizo fraude electoral siendo jurado

Otro posible fraude electoral se pudo evidenciar en la mesas de votación durante las pasadas elecciones del domingo 13 de marzo por cuenta de la confesión de un jurado.

Se trata de Suani Lefevre Bessudo, estudiante de la Universidad de Los Andes, hijo de Sandra Bessudo y nieto del presidente de Aviatur, Jean Claude Bessudo, quien por medio de historias en Instagram narró que tuvo que ser jurado de votación, labor que dijo no volvería a hacer.

“Me tocó ser jurado de votación y una pu... mierda. La próxima vez que me toque, me voy del país así sea por tres días, no vuelvo a hacer esa pu... mierda”, contó el familiar de los Bessudo.

Después confesó la forma en que pudo incurrir en un fraude electoral.

“Le hice una hijuepu... a todos los petristas de mier... y si se preguntan qué hice, pues muy fácil. Cuándo ellos votan, tú tienes la cédula de ellos y tienes que darles un pedazo de papel. Yo no les daba el pedazo de papel y si lo pedían, pues ponía un nombre falso y otro número de cédula. Además, si no se daban cuenta, les daba el papel electoral de Fico o del Centro Democrático y mucha gente no se dio cuenta [...] De nada, Colombia”, dice en su historia de Instagram que fue replicada en varias redes sociales.

Suani Lefevre Bessudo, estudiante de la Universidad De Los Andes, hijo de Sandra Bessudo y nieto del presidente de Aviatur Jean Claude Bessudo, en su cuenta "privada" de instagram nos explica como hizo fraude electoral. pic.twitter.com/SFxr5xiEC7 — Anonymous Colombia 🇨🇴 (@Anonymous_CO) March 15, 2022

Otro caso de posible fraude

Imágenes de una usuaria de Instagram se viralizaron en las últimas horas debido a que, siendo jurado de votación el domingo, en su perfil de Instagram publicaba fotos asegurando que si alguien votaba por Petro en su mesa anularía esa elección.

“Voto petrista que veo, voto petrista que anulo”, se lee en una de las publicaciones. Además, según ella, el grupo denominado primera línea, el cual lideró las pasadas protestas que se vivieron en el país, estaba votando en su mesa.

El perfil de Twitter Anonymous aseguró que la mujer que hizo estas publicaciones se llama Sara Rendón, que estudia en la universidad EAFIT de Medellín e incluso reveló que se encontraba con su novio Pedro Mesa como jurados de votación. La universidad mencionada aseguró que investigará la denuncia presentada.

Mujer registra un posible fraude electoral en Instagram - Foto: Foto Twitter

A pesar de estas dos denuncias que se volvieron populares por medio de redes sociales, el presidente de la República Iván Duque, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, no dudó en asegurar que la jornada electoral del pasado domingo 13 de marzo fue marcada por unas elecciones que se vivieron con normalidad, en las que se respetó el derecho al voto de las personas que participaron a lo largo y ancho del país.

El mandatario colombiano aprovechó esa intervención para destacar el papel que desempeñó la Registraduría Nacional al indicar que su función se desarrolló con transparencia y celeridad, mensaje que también trasladó a los jurados de votación.

“Esta jornada electoral nos permite decir, sin ningún tipo de equívocos, que el sistema electoral de Colombia es un sistema electoral confiable, dinámico, transparente y rápido”, sostuvo Duque.