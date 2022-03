“Si era un chiste, pues le salió mal”: Jean Claude Bessudo sobre video de su nieto

SEMANA habló este miércoles 16 de marzo con el empresario francés Jean Claude Bessudo, con quien logró aclarar, entre otros temas, la situación de lo ocurrido con su nieto, Suani Lafevre Bessudo, quien en redes sociales publicó un video informando que había cometido fraude electoral en los comicios celebrados el pasado 13 de marzo.

“Me molestó muchísimo que alguien dijera semejante nivel de estupideces, más alguien egresado del Liceo Francés”, indicó el empresario.

Frente a este tipo de situación, Bessudo manifestó que se siente sorprendido que él saliera con una reacción así y más porque “ese no es el lenguaje que manejamos en casa y tampoco el ejemplo. Es lo más ajeno a lo que pregonamos”.

Jean Claude aseguró que se comunicó con su nieto tan solo minutos después de ver el video, conversación en la que el joven le explicó con qué finalidad realizó dicha publicación.

“Me dijo que no hizo fraude (...) pero no puedo expresar públicamente lo que hablé con él, ya que no puedo orientar o desviar una conclusión a la cual tenga que llegar la Fiscalía General dentro de su investigación de oficio”, aseveró.

Entre tanto, el empresario francés indicó que dentro de la conversación con su nieto fue enfático en cuanto a las consecuencias que esto le pueda traer.

“Le expliqué la gravedad de lo que había dicho y que si era un chiste, pues le salió mal (...) El poder de las redes es una cosa que uno no puede descartar e ignorar”, concluyó.

Suani Lefevre Bessudo, estudiante de la Universidad De Los Andes, hijo de Sandra Bessudo y nieto del presidente de Aviatur Jean Claude Bessudo, en su cuenta "privada" de instagram nos explica como hizo fraude electoral. pic.twitter.com/SFxr5xiEC7 — Anonymous Colombia 🇨🇴 (@Anonymous_CO) March 15, 2022

Por otra parte, SEMANA también habló con el reconocido empresario sobre la actualidad por la cual está atravesando el país en materia política y electoral. En este sentido, y sin secreto alguno, reveló por quién fueron sus votos en las elecciones realizadas este domingo 13 de marzo.

“Por el Senado mi voto fue por Miguel Uribe, en cuando a Cámara voté por Julia Miranda y por consulta interna mi voto fue por Fico”, comentó.

Con respecto al panorama social y político por el que está atravesando el país actualmente, dijo que más que una verdad, es su opinión, y cree que es muy posible que “después de tantos años de gobiernos de derecha el país tome un giro a la izquierda”.

Frente a ello, analizó que en estas elecciones se vio que Colombia ya no está polarizada hacia un lado o el otro, pero de presentarse un cambio de oriente político no cree que se den “disparates”.

“Si Colombia mantiene su institucionalidad no va a ser posible ningún disparate, refiriéndome a todas las medidas que pueden ahuyentar la gente, la inversión, a las libertades, la libertad de prensa, la importancia del Banco de la República, de las superintendencias y sobre todo que los legislativos no van a estar sometidos”, analizó el empresario.

En torno a lo anterior, manifestó que con lo dicho no está expresando que pertenece a la izquierda, a la derecha o al centro, sino que simplemente es su opinión de cómo están las cosas en Colombia.

“Ahora bien, las etiquetas de izquierda, derecha y centro en Colombia no tienen mucha validez y la gente vota más por la gente que por los partidos, no veo una disciplina de partido en Colombia”.

Con respecto a la educación del país manifestó que “el denominador común a todos los problemas de Colombia es la educación; te revuelve la violencia paramilitar, la violencia de la guerrilla, el problema de derechos humanos, del fraude electoral”.

Asimismo, aseguró que la educación libre, es decir al suprimirse los pénsum en colegios y universidades, permitió acabar con materias de convivencia y de educación cívica muy importantes para la educación y formación de los más pequeños y las juventudes.

“Es un tema en el que insisto mucho, la educación libre permite los excesos para que los jóvenes no sean bien educados”, puntualizó.