Bessudo admite que su nieto hizo una “estupidez” y pide que Fiscalía lo investigue

El pasado domingo 13 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Colombia y quedaron definidos los integrantes del Congreso de la República (Senado y Cámara), quienes serán los encargados de llevar las riendas del país durante los próximos cuatro años.

No obstante, algunos ciudadanos han denunciado posibles fraudes electorales en varias mesas de votación durante los comicios. Incluso, el nieto del reconocido empresario Jean Claude Bessudo admitió que escondió varios tarjetones del Pacto Histórico.

Suani Lefevre Bessudo, hijo de Sandra Bessudo y estudiante de la Universidad de los Andes, también aseguró en su cuenta personal de Instagram que nunca volvería a ser jurado de votación, ya que es un trabajo bastante aburrido.

“Les hice una jugada a todos los petristas de mierda y si se preguntan qué hice, pues muy fácil. Cuándo ellos votan, tú tienes la cédula de ellos y tienes que darles un pedazo de papel. Yo no les daba el pedazo de papel y si lo pedían, pues ponía un nombre falso y otro número de cédula. Además, si no se daban cuenta, les daba el tarjetón del Centro Democrático y mucha gente no se dio cuenta. De nada, Colombia”, precisó.

Ante estas afirmaciones, el reconocido empresario rompió el silencio y manifestó que lo que hizo su nieto fue una completa estupidez. Además, pidió que la Fiscalía General de la Nación continúe la investigación en su contra.

“El video me llegó a través de mensajes anónimos a los pocos minutos de haber sucedido y realmente no lo podía creer. El día de elecciones, con la responsabilidad de ser jurado y decir semejantes cosas. ¡Increíble!”, señaló Bessudo.

Suani Lefevre Bessudo, estudiante de la Universidad De Los Andes, hijo de Sandra Bessudo y nieto del presidente de Aviatur Jean Claude Bessudo, en su cuenta "privada" de instagram nos explica como hizo fraude electoral. pic.twitter.com/SFxr5xiEC7 — Anonymous Colombia 🇨🇴 (@Anonymous_CO) March 15, 2022

Luego, puntualizó: “Lo único que puedo esperar es que la Fiscalía, que anunció una investigación de oficio, proceda y actúe con todo el rigor que señalan las normas, con base en lo que finalmente encuentre”.

El francés, de igual manera, aprovechó el momento para revelar que habló con el joven apenas se enteró de este lamentable hecho y que este le aseguró que la grabación era una sátira política, al mejor estilo de ‘Juanpis González‘ (personaje interpretado por Alejandro Riaño).

¿En qué delitos incurrió Suani Lefevre Bessudo?

De acuerdo con el artículo 286 del Código Penal Colombiano, los actos cometidos por Suani Lefevre Bessudo constituyen una serie de delitos de tipo penal. Por ejemplo, se configura como falsedad ideológica en documento público haber alterado los certificados de votación con información falsa.

“El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad y calle parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta 80 a 180 meses”, detalla el artículo en mención.

Lefevre Bessudo también habría cometido presuntamente fraude al sufragante al no entregar los tarjetones del Pacto Histórico, en los que estaba Gustavo Petro, delito contemplado en el artículo 388 del Código Penal Colombiano.