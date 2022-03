Lo último: Germán Vargas Lleras descarta candidatura presidencial

Germán Vargas Lleras le puso fin a la especulación sobre su supuesta candidatura presidencial. Este miércoles le confirmó a la bancada de Cambio Radical, su partido político, que no regresará, al menos por ahora, a la arena política.

El exvicepresidente aprovechó un almuerzo en el hotel Tequendama en Bogotá, donde acudió el grueso de congresistas, para hablar sobre la ruta que tomará el partido de cara a las presidenciales. El encuentro duró más de tres horas y se revisaron los resultados de las elecciones.

Aunque Vargas no será candidato presidencial, sí quedó designado para empezar a escuchar a todos los candidatos presidenciales, un ejercicio que le permitirá al partido definir un respaldo en los próximos días. Esto quiere decir que el exvicepresidente será el encargado de establecer diálogos con los candidatos presidenciales que están en la contienda para definir en los próximos días una postura de partido.

Sin embargo, en la reunión quedó planteado por un sector mayoritario un eventual respaldo a la campaña de Federico Gutiérrez, aunque no está definido. Los congresistas de la casa Char quieren dar ese respaldo político pero esperarán a que se tomen decisiones institucionales.

La decisión de no aspirar a la presidencia no generó mayor sorpresa. Vargas había adelantado una campaña publicitaria de expectativa que puso a hablar a los colombianos sobre su posible interés de competir en la carrera por la Casa de Nariño. No obstante, los resultados electorales de Cambio Radical en el Congreso el fin de semana, además del abultado respaldo que recibió en las urnas Federico Gutiérrez, el candidato de la centroderecha, lo llevaron a cambiar de planes.

German Cordoba se inscribió como candidato presidencial del Partido Cambio Radical, pero este miércoles se anunció el retiro de esa aspiración. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Cabe recordar que, aunque Cambio Radical, su partido, seguirá convertido en una de las principales fuerzas políticas en el Congreso, en las elecciones de este domingo bajó de 16 a 11 curules al Senado y en la Cámara pasó de 30 congresistas a 17, una pérdida sensible que podría poner en apuros al exvicepresidente a la hora de tomar una decisión.

De acuerdo con el 99.42 % de las mesas escrutadas por la Registraduría, Cambio Radical obtuvo 1.610.656 electores al Senado, una cifra que no resulta tan atractiva para lanzarse a una candidatura presidencial a menos de dos meses de una primera vuelta presidencial y con un Gustavo Petro que está a punto de llegar a los 4.500.000 votos.

Otra de las variables que no le favorecía a Vargas Lleras es que Federico Gutiérrez se impuso y sorprendió con una votación de 2.160.329 votos. Mientras Alejandro Char, por quien el exvicepresidente había pedido a algunos de sus congresistas que lo respaldaran, obtuvo 706.000 votos.

Recientemente Vargas se reunió con Dilian Francisca Toro y allí él le confirmó a la presidenta de la U que no estaría en la contienda y que Cambio Radical retirará la aspiración de Germán Córdoba, quien se había inscrito como plan b en caso de que el exvicepresidente fuera a lanzarse al ruedo.

Hoy empezamos contacto con todos los sectores. @DilianFrancisca pic.twitter.com/vqLzwQ1i2i — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 15, 2022

En las próximas horas se espera que se de a conocer la agenda que tendrá Vargas para reunirse con César Gaviria, Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt y otros candidatos presidenciales.