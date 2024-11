ELN Chocó

Así mismo indicó que: “para este último no tengo cómo atender la calamidad. Lo más triste: este lunes 11 de noviembre se ahogó un joven de 20 años y la familia no ha podido coger una embarcación e ir a buscar el cadáver. Esto es angustiante, necesitamos una reacción efectiva del Gobierno, que entienda que Istmina hace parte de los problemas que tiene el país, de los problemas que tiene la Nación”.

“Nosotros no queremos que nos manden un mercado más, aunque los necesitamos, pero este no es el problema de fondo. Esto no se resuelve con mercados, se resuelve con garantías y generándonos la libertad que necesitamos los pobladores. Si las comunidades estamos libres, podemos trabajar, hacer minería artesanal, que no le hace daño al medio ambiente, podemos cultivar arroz y disfrutar de nuestra biodiversidad”, anotó Mosquera.