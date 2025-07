Escándalo en el Club Fortaleza: empleados advierten supuesto acoso laboral y deportistas denuncian presuntos sobrecostos

Al parecer, detrás del éxito hay un viacrucis silencioso de los empleados. En conversaciones con SEMANA, varios de ellos contaron que sus jefes no estarían cumpliendo con las condiciones para trabajar dignamente, y alarman de posibles violaciones a sus derechos. Los propietarios del club, en Cajicá, desmintieron estos hechos y aseguraron que han cumplido con todas las exigencias de la ley. El Gobierno de Gustavo Petro, por medio del Ministerio del Trabajo, ya fue informado de estos acontecimientos.

En entrevista con SEMANA, integrantes del club revelaron que no cuentan con las garantías para operar. | Foto: guillermo torres-semana

Entre tantas cosas, la empleada contó que fue presionada para modificar cifras del club por petición de sus superiores, con la supuesta pretensión de ocultarles información a los directivos de Fortaleza CEIF, radicados en la capital del país. “Ayúdenos a maquillar para que no se den cuenta en Bogotá”, le habrían mencionado sus jefes. Ella, pensando en sus necesidades, cumplió la misión: “Me obligaron a ser deshonesta y maquillar como me ordenaron (…); en pocas palabras, cifras alteradas que no corresponden a la realidad ni a la honestidad”.