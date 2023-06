Escandalosos audios revelan cómo una investigadora del CTI y un testigo, en procesos de lavado de activos, hablan de millonarios pagos

Investigadora: Yo no quiero alterar mi cabeza. Bastante tengo y no quiero dar más. Yo me conozco, ya estoy metida en problemas, la Fiscalía me dejó sola… A cuenta de qué me meto yo en ese mierdero… Aparte de eso hay una compulsa de copias por una cantidad de videos de dinero y de platas de fuentes no formales y yo tengo los números de las fuentes.