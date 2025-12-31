Nación

Esta es la red que fabricaba dólares falsos en Boyacá y los enviaba a Estados Unidos: incautaron más de 1,1 millones

La Fiscalía reportó un total de 1.123.600 dólares falsificados.

Danna Valeria Figueroa Rueda

31 de diciembre de 2025, 3:29 p. m.
En el centro de producción tenía maquinaria para la falsificación de moneda extranjera.
En el centro de producción tenía maquinaria para la falsificación de moneda extranjera. Foto: Fiscalía/Montaje:Semana

Una red que delinquía desde una finca rural en Berbeo, Boyacá, fue desmantelada después de que las autoridades encontraran una línea de producción destinada a la fabricación masiva de dólares falsos.

En el lugar fue capturado José Jerónimo Ballesteros Ibáñez, señalado como la persona a cargo del complejo clandestino; las pesquisas apuntan a que los billetes falsos estaban listos para ser vendidos dentro y fuera del país.

El hallazgo ocurrió durante una diligencia de registro y allanamiento en la que participó la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de agencias de Estados Unidos y unidades del Gaula Militar de la Policía Nacional.

Los investigadores describen el lugar como un centro de producción con maquinaria y material específico para la falsificación de moneda extranjera.

En la finca —ubicada en zona rural de Berbeo— los agentes incautaron maquinaria y materiales que, según el proceso judicial, permitían la producción de moneda falsificada a gran escala.

Entre los elementos hallados figuran planchas litográficas, prensas e impresoras, cortadoras, contadoras de billetes, octavos de papel con impresiones a doble cara, tintas especializadas y sellos de seguridad. Todo el conjunto estaba destinado a la fabricación de billetes falsos de moneda extranjera.

Además del equipo, las autoridades incautaron más de un millón de dólares falsos listos para su comercialización. La Fiscalía reportó un total de 1.123.600 dólares falsificados.

Los elementos materiales probatorios recabados hasta ahora indican que el centro clandestino no operaba de manera aislada y estaría al servicio de una red transnacional.

De acuerdo con las investigaciones, el sistema de impresión permitía la elaboración de billetes falsos de 20 y 50 dólares, los cuales eran comercializados y distribuidos en diferentes ciudades de Colombia, en Estados Unidos y en otros países de la región.

En la operación fue capturado José Jerónimo Ballesteros Ibáñez, a quien las autoridades atribuyen la supervisión de la producción y la custodia del complejo clandestino.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.

Ballesteros Ibáñez no aceptó los cargos y, por decisión judicial, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

La desarticulación del centro clandestino en Berbeo y la incautación de maquinaria y más de un millón de dólares falsos hacen parte de un proceso penal que continúa en etapa de investigación. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la Nación, las indagaciones avanzan para esclarecer el funcionamiento del complejo, su vínculo con una red transnacional y el destino del dinero falsificado.

Noticias Destacadas