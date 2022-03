“Estamos invitando al Centro Democrático a que vote por Barguil”: Omar Yepes

Omar Yepes Alzate es el presidente del Partido Conservador. A sus 84 años es tal vez uno de los políticos más experimentados del país. Se mantiene vigente a través de la dirección del partido y se está encargando de organizar toda la fuerza conservadora para estas elecciones.

Yepes le pidió a los uribistas apoyar a Barguil, teniendo en cuenta que Óscar Iván Zuluaga irá solo a la primera vuelta y no descartó que luego puedan hacer una alianza con el Centro Democrático. Aunque será una decisión de la próxima convención del partido, este podría ser su último pulso político.

SEMANA: ¿Cómo va la campaña?

OMAR YEPES: Bien, se ha tratado de intensificar al máximo hablando con las directivas regionales, las directivas municipales, los concejales, los diputados, los congresistas, los nuevos aspirantes, creo que se ha venido haciendo el trabajo tal como nos corresponde y esperamos que el partido salga a votar bien. Creo que si vota bien con Barguil, podemos ganar la consulta del Equipo Colombia.

SEMANA: ¿Cómo ve al candidato? ¿Cree que puede ganar la consulta de marzo?

O.Y.: Yo pienso que sí, finalmente tiene un partido organizado detrás que ha venido los últimos 3 o 4 elecciones reiteradamente sacando 2 millones de votos, más lo que él pueda en un momento dado arañar de otras organizaciones políticas o del voto de opinión.

SEMANA: ¿Por qué votar por el Equipo por Colombia?

O.Y.: Hombre, creo que es un conjunto de personalidades que más o menos tiene una mentalidad acorde con lo que ha sido el país, un país tradicionalista, amigo de la democracia, de las libertades, un país respetuoso de los derechos fundamentales de las personas, del derecho de propiedad, del empresariado. Hay muchas coincidencias, no en su totalidad, pero hay mucha coincidencia desde el punto de vista de principios, de propuestas, de lo que ha sido tradicional en la política colombiana, donde hay desde luego muchos aciertos, seguramente muchos errores, pero donde el país ha ido marchando poco a poco hacia el desarrollo pleno.

SEMANA: ¿Cree que para la primera vuelta se podría hacer una alianza con Óscar Iván Zuluaga?

O.Y.: Yo creo que sí. Con ellos hay mucha coincidencia, finalmente en el Centro Democrático hay un volumen muy amplio de conservadores, de gente de mentalidad conservadora. Nosotros hemos hecho coincidencias con ellos en el pasado. Aspiramos que ahora no sea de aquí para allá el respaldo, sino de allá para acá.

SEMANA: ¿Eso se traduce en que invita a los uribistas a votar por Barguil en la consulta?

O.Y.: Pero claro. Hemos estado invitándolos reiteradamente, finalmente ellos no van. El Centro Democrático no va a consulta con Óscar Iván, entonces aquí se trata de defender el país, fortalecer al máximo la votación del Equipo Colombia y particularmente de Barguil. De tal manera que estamos invitando a los conservadores, y en general a la gente que está en el Centro Democrático, a que nos acompañen con Barguil. Nosotros invitamos a Óscar Iván a que esté en el Equipo por Colombia, pero por algunas circunstancias no se pudo, luego hay muchas coincidencias con ellos.

SEMANA: ¿Qué papel está jugando como presidente del Partido Conservador para estas elecciones?

O.Y.: Me corresponde tratar de coordinar la actividad del partido, de aproximar a las gentes en las diferentes regiones donde hay disputas por liderazgos, procurar que el conservatismo haga prevalecer los principios que le han sido característicos a lo largo de los años. Es un partido que ha defendido la autoridad, que clama por la seguridad, que defiende la Constitución y las leyes de la República, que busca la integridad y el fortalecimiento de la familia colombiana, de la familia hogareña. Es un partido que está bien preocupado por la situación social que padecen muchos colombianos, en particular el empleo, el ingreso que deben tener las personas y las familias. Es un partido de mentalidad religiosa, en fin, yo creo que todo eso es lo que estamos predicando para darle identidad otra vez al Partido Conservador acorde con lo que ha sido en el pasado.

SEMANA: ¿Qué rol tiene el expresidente Andrés Pastrana, quien ha estado muy activo en esta campaña?

O.Y.: Total. Yo he sido muy amigo del presidente Pastrana. Logramos llevarlo al directorio nacional porque él tenía algunas diferencias en el pasado con algunos integrantes del partido y se ha comprometido a fondo con la candidatura de Barguil. Ha recorrido y hemos recorrido con él algunas regiones y la verdad es que goza de mucha respetabilidad y confianza dentro del Partido Conservador. La presencia de él para el país y para el partido es supremamente útil.

SEMANA: ¿Cómo ve al Pacto Histórico y a la Coalición Centro Esperanza, las otras dos consultas?

O.Y.: Las miramos con mucho respeto. Desde luego hay divergencias completas. Nosotros somos una coalición de centroderecha y derecha y esperamos que el país que tiene una mentalidad conservadora y derecha nos acompañe a tratar de salir airosos en la consulta del próximo 13 de marzo.

SEMANA: ¿Cómo vio la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24?

O.Y.: Yo creo que se les fueron las luces a la Corte Constitucional porque extender hasta 24 semanas la posibilidad de abortar nos parece que es una supremacía, porque a las 24 semanas el niño ya está completamente formado en el vientre de la madre, es matar el niño. Este partido que es defensor de la vida, naturalmente no puede coincidir con el fallo de la Corte y por lo mismo estamos pidiendo que se convoque a un referendo para tratar de modificar lo dispuesto por la Corte Constitucional.

SEMANA: ¿Desde el conservatismo qué van a hacer? Se ha dicho que Barguil sería quien podría liderar ese referendo.

O.Y.: Él, el presidente Pastrana, el directorio nacional conservador, en general la bancada, el partido en el Senado y en la Cámara es muy coincidente de que 24 semanas para facilitar el aborto es un exabrupto. Ahí se está sacrificando prácticamente una vida. Yo creo que la Corte se ha podido quedar en lo que había dispuesto anteriormente en relación a las 3 causales, permitirle a la mujer el aborto en caso de violación, de malformación del feto o que haya riesgos para la vida de la madre, pero creo que aquí se extralimitaron, aparte de que entraron prácticamente a legislar, que es algo que le corresponde al Congreso de la República, ahí está invadiendo de cierta forma, funciones que no les corresponde, que no tienen.

SEMANA: Hablemos de su trayectoria política. Usted es un político muy experimentado, ¿se podría decir que estas presidenciales son su último round en la política?

O.Y.: Sí, yo llevo ya en este ejercicio de la política cerca de 50 años. He estado en consejos, en asambleas, he estado en la Cámara de Representantes, en el Senado de la República, ¡36 años en el Congreso! He estado prácticamente de forma ininterrumpida más de 40 años en la directiva nacional del partido, y lo he hecho porque considero que la mentalidad mía coincide plenamente con lo que ha sido el Partido Conservador desde su fundación y me siento en el compromiso y la obligación de acompañar a mi partido en todo, absolutamente en todo lo que tenga que ver con las faenas electorales y el manejo de su criterio en materia de principios y propuestas.

SEMANA: ¿Hasta cuándo podría ser presidente del Partido Conservador, luego de las elecciones?

O.Y.: Eso es una decisión de la convención nacional del partido, o de la propia directiva nacional. Creo que este directorio cumple su pedido por ahí a mediados de año y pues esperamos a ver qué determinación toman los congresistas y qué determinación toma la propia directiva en cumplimiento de los estatutos. Yo creo que se debe convocar a una convención para constituir un nuevo directorio.

SEMANA: ¿Cuál es el pensamiento conservador que usted representa?

O.Y.: El que nosotros representamos es el mismo que caracterizó al partido desde el momento de su fundación, o que caracteriza al partido, la defensa de la autoridad, respeto a la autoridad, defensa de la Constitución y las leyes de la República. Defensa de los derechos fundamentales de la persona, defensa del derecho de propiedad, de estímulo al empresariado colombiano para que busque el desarrollo nacional sobre la base de la inversión. Este es un partido religioso y predominantemente católico. Es un partido preocupado por temas de medio ambiente, preocupado por la suerte de las gentes desvalidas. Vale decir que tengan un ingreso, que tengan un empleo, es un partido solidario con la gente de escasos recursos y es un partido finalmente que ha contribuido a ser la historia de Colombia a lo largo de los años.