Este era el plan de alias HD, el cabecilla del Tren de Aragua que se escondía en Colombia

La Policía también reportó la captura de otro presunto integrante de la organización delincuencial.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 9:46 p. m.
Tren de Aragua
En Colombia se escondía cabecilla del Tren de Aragua, que se había fugado con 'Niño guerrero' en el 2023.

Dos importantes capturas contra el Tren de Aragua se produjeron en las últimas horas en el país. La primera está relacionada- según informó la Policía- con Henderson Ernesto Dorante, alias HD, quien es el presunto máximo cabecilla, coordinador criminal de la organización.

Sobre esta persona, indicó la Policía, que en 2023 se fugó junto a alias Niño Guerrero, máximo cabecilla del Tren de Aragua y 41 presos más del centro penitenciario Tocorón, en Venezuela.

Así mismo, su expediente en la Policía lo señala como el principal articulador logístico y financiero del Tren de Aragua en las fronteras con Colombia y Ecuador.

Sobre el operativo para su captura, explicó la Policía que tras “la acción coordinada de la Policía junto con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela en Cúcuta, Norte de Santander, fue capturado Henderson Ernesto Dorante Parra, alias “HD”, uno de los máximos coordinadores criminales del Tren de Aragua y objetivo prioritario con notificación Roja de Interpol Venezuela".

Alias El Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua.
Alias El Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua.

Dentro de los delitos por los cuales debe responder el capturado se encuentran financiamiento del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y asociación para delinquir.

“Responsable del tráfico de armas y municiones para fortalecer células terroristas en Venezuela y canalizador de recursos ilícitos mediante extorsión, contrabando y operaciones transfronterizas”, indica el expediente de HD.

Frente a los planes que tenía el ahora detenido, según la Policía, era el de quedarse en Colombia. “Permanecía oculto en Cúcuta desde hace seis meses, empleando documentación falsa y buscando legalizar su permanencia en Colombia para evadir a las autoridades”, indicaron fuentes de la Policía.

Por otra parte, la Policía reportó la captura de otro presunto integrante del Tren de Aragua que tenía la función de centinela.

“En Bogotá y en el municipio de Cota (Cundinamarca), se desarrolló una operación que permitió ejecutar tres diligencias de registro y allanamiento, en donde, como resultado, fue capturado en flagrancia Carlos Alfredo Segura Hernández, alias ‘Segura’ o ‘El Loco’“.

De acuerdo con la Policía, alias Segura es “presunto integrante de la organización de crimen transnacional “Tren de Aragua”, quien debe responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas".

“Alias ‘Segura’ sería el encargado de custodiar inmuebles utilizados como depósitos ilegales de armamento y material de intendencia al servicio de dicha estructura criminal”, señaló la Policía.

Capturado alias Segura, presunto integrante del Tren de Aragua.
Capturado alias Segura, presunto integrante del Tren de Aragua.

Así mismo señaló la Policía que “en las diligencias fueron incautados cuatro teléfonos celulares, 1 granada aturdidora y de gas pimienta, 1 granada explosiva de perdigones con gas irritante, 1 chaleco tipo arnés y 200 gramos de marihuana”.

De acuerdo con la Policía, “esta organización estaría involucrada en la ejecución de homicidios selectivos, con el fin de fortalecer el control territorial y su poder criminal en diferentes zonas del país”.

PolicíaTren de AraguaFiscalía

