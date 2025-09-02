Dos importantes capturas contra el Tren de Aragua se produjeron en las últimas horas en el país. La primera está relacionada- según informó la Policía- con Henderson Ernesto Dorante, alias HD, quien es el presunto máximo cabecilla, coordinador criminal de la organización.

¡𝐂𝐀𝐘𝐎́ 𝐂𝐎𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 ‘𝐓𝐑𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐀𝐆𝐔𝐀’! En Cúcuta, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Oficina Central Nacional de INTERPOL (@INTERPOL_HQ) y el… pic.twitter.com/xHiopItiIH — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 2, 2025

Sobre esta persona, indicó la Policía, que en 2023 se fugó junto a alias Niño Guerrero, máximo cabecilla del Tren de Aragua y 41 presos más del centro penitenciario Tocorón, en Venezuela.

Así mismo, su expediente en la Policía lo señala como el principal articulador logístico y financiero del Tren de Aragua en las fronteras con Colombia y Ecuador.

Sobre el operativo para su captura, explicó la Policía que tras “la acción coordinada de la Policía junto con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela en Cúcuta, Norte de Santander, fue capturado Henderson Ernesto Dorante Parra, alias “HD”, uno de los máximos coordinadores criminales del Tren de Aragua y objetivo prioritario con notificación Roja de Interpol Venezuela".

Alias El Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua. | Foto: Foto: Ministerio del Interior Venezuela

Dentro de los delitos por los cuales debe responder el capturado se encuentran financiamiento del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y asociación para delinquir.

“Responsable del tráfico de armas y municiones para fortalecer células terroristas en Venezuela y canalizador de recursos ilícitos mediante extorsión, contrabando y operaciones transfronterizas”, indica el expediente de HD.

Frente a los planes que tenía el ahora detenido, según la Policía, era el de quedarse en Colombia. “Permanecía oculto en Cúcuta desde hace seis meses, empleando documentación falsa y buscando legalizar su permanencia en Colombia para evadir a las autoridades”, indicaron fuentes de la Policía.

Por otra parte, la Policía reportó la captura de otro presunto integrante del Tren de Aragua que tenía la función de centinela.

“En Bogotá y en el municipio de Cota (Cundinamarca), se desarrolló una operación que permitió ejecutar tres diligencias de registro y allanamiento, en donde, como resultado, fue capturado en flagrancia Carlos Alfredo Segura Hernández, alias ‘Segura’ o ‘El Loco’“.

De acuerdo con la Policía, alias Segura es “presunto integrante de la organización de crimen transnacional “Tren de Aragua”, quien debe responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas".

“Alias ‘Segura’ sería el encargado de custodiar inmuebles utilizados como depósitos ilegales de armamento y material de intendencia al servicio de dicha estructura criminal”, señaló la Policía.

Capturado alias Segura, presunto integrante del Tren de Aragua. | Foto: Policía

Así mismo señaló la Policía que “en las diligencias fueron incautados cuatro teléfonos celulares, 1 granada aturdidora y de gas pimienta, 1 granada explosiva de perdigones con gas irritante, 1 chaleco tipo arnés y 200 gramos de marihuana”.