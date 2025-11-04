Suscribirse

Nación

Este es el hombre de confianza de alias Calarcá, que estaría detrás del secuestro de dos soldados en el Meta

Alias Calarcá se encuentra en negociaciones de paz con el gobierno Petro.

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 11:57 p. m.
Soldados secuestrados en el Meta.
Soldados secuestrados en el Meta. | Foto: Ejército

Fuentes militares confirmaron que alias Juan Carlos, quien es considerado el hombre de confianza de alias Calarcá, quien se encuentra en negociaciones de paz con el gobierno Petro, estaría detrás del secuestro de dos soldados en los llanos del Yarí en el Meta.

Durante labores de recolección de información, los militares encontraron varios audios donde según los analistas quien habla es alias Juan Carlos, considerado el jefe de finanzas de Calarcá en el Meta.

En otro audio se escucha a otro sujeto haciendo convocatoria de comunidades para hacer una asonada en contra de los militares que se encontraban en la zona.

Incluso, a través de un comunicado, una agremiación campesina reconoció la acción civil en contra de los uniformados.

“Por medio de la presente, las 60 Juntas de Acción Comunal de los alrededores de la vereda El Oasis informan que, en el marco de un operativo realizado el día 3 de noviembre en la finca Villa Valentina, se realizó la captura de la señora Liceth Daza Hoyos, quien se encontraba presente en el lugar. Por este motivo, como prenda de garantía, las comunidades realizaron la detención de dos saldados en lugar”, señaló la Corporación de Trabajadores Campesinos Agropecuarios y Ambientales de Los Llanos del Yarí de La Macarena, Meta.

Añadió la agremiación campesina que: “la comunidad desea manifestar que la señora Daza Hoyos no es responsable de los hechos que motivaron el operativo, ya que no era el objetivo de la intervención ni figura como propietaria del predio en cuestión. Además, es madre cabeza de hogar y tiene bajo su cuidado a tres menores de edad, lo que la ubica en una situación de especial vulnerabilidad”.

Fuerzas Militares señalan a alias Juan Carlos, como el presunto responsable del secuestro de dos militares en el Meta.
Fuerzas Militares señalan a alias Juan Carlos, como el presunto responsable del secuestro de dos militares en el Meta. | Foto: Suministrada a Semana.

Horas antes se dio una liberación fallida de los dos soldados. Se informó que habían sido entregados a un párroco de la región, y pese a que la situación se dio, la comunidad campesina los secuestró nuevamente.

EjércitoFuerzas MilitaresDisidencia de las Farc

