Arauca

Este es el sanguinario cabecilla del ELN detrás de ataque con explosivos en Puerto Jordán, Arauca: un soldado muerto y 6 heridos

SEMANA conoció por medio de fuentes de inteligencia militar el alias y la imagen del responsable de dar la orden de este atentado con explosivos.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

6 de octubre de 2025, 12:42 p. m.
Los beneficiados son delegados en los procesos, conversaciones o acercamientos de paz con el Gobierno.
Alias Cheo o Chejo sería el responsable de ordenar ataque contra base militar en Puerto Jordán, Arauca. | Foto: AFP

Sobre las 3:00 de la tarde del domingo, 5 de octubre, se registró un ataque con explosivos en un cantón militar en Puerto Jordán, Arauca, donde un soldado murió y seis más terminaron gravemente heridos.

SEMANA conoció mediante fuentes de la inteligencia militar que Jose Luis Figueroa Cruz, alias Cheo o Chejo, cabecilla de la comisión Martha Elena Barón, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sería el responsable de entregar la orden de la ejecución de este ataque que causó pánico en esta zona.

Alias Cheo del ELN.
Alias Cheo del ELN. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El soldado que murió en este hecho de terror fue identificado como José Henry Ceballos Moreno, quien no resistió la gravedad de las lesiones que sufrió.

Lo que se ha conocido es que los guerrilleros lanzaron explosivos en la zona donde los soldados descansaban, causando graves destrozos, por lo que activaron todos los protocolos de seguridad para la atención de los heridos que fueron auxiliados y llevado a Yopal, Casanare, para su atención médica especializada.

Contexto: Seis soldados heridos y uno muerto tras ataque con explosivos en base militar de Puerto Jordán, Arauca
Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.
Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca. | Foto: Ejército API

Por su parte, Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, por medio de X, se pronunció ante estos hechos asegurando que avanzan con las operaciones militares en la zona.

“Rechazo con absoluta contundencia el ataque terrorista perpetrado por el cartel del ELN contra el cantón militar de Puerto Jordán, Arauca. Estos hechos cobardes buscan intimidarnos, pero solo fortalecen nuestra determinación de defender a Colombia y mantener la ofensiva contra la criminalidad”, precisó.

Contexto: La millonaria recompensa del MinDefensa por ataque del ELN en Arauca: un soldado muerto y seis heridos

De igual manera, el jefe de esta cartera señaló que desde la inteligencia de Fuerzas Militares trabajan con el fin de seguir asestando golpes en contra del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Hasta 200 millones de pesos de recompensa que permita identificar y capturar a los autores materiales de este vil atentado terrorista. Este cartel criminal del ELN sigue atentando contra la vida de los colombianos y la estabilidad en la región. Este crimen no quedará en la impunidad: las operaciones continúan y cada responsable será identificado y puesto a disposición de la justicia. Arreciamos ofensiva”, detalló.

Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.
Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca. | Foto: Ejército API

SEMANA conoció que las autoridades en Arauca se encuentran reunidas analizando lo sucedido con el fin de reforzar las medidas de seguridad y las operaciones que adelantan en la zona.

Noticias Destacadas

