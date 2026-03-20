Estos podrían ser los responsables por el accidente en el que murió Sonia Izquierdo, estudiante que habría tomado una moto por aplicación

Recientemente, las autoridades de tránsito reportaron un siniestro vial en Bogotá en el que falleció una ciudadana identificada como Sonia Alejandra Izquierdo Rocha.

Drástico giro en caso de estudiante de la Universidad Nacional desaparecida: murió en un accidente de tránsito

La primera hipótesis de las autoridades es que, al parecer, la mujer se desplazaba como parrillera tras solicitar un servicio de transporte en motocicleta mediante una aplicación digital.

Sonia Alejandra Izquierdo Rocha y la moto en la que se movilizaba. Foto: Redes sociales de la joven y cuenta en X @PasaenBogota

El accidente abrió el debate sobre quién debe responder en este tipo de casos, ya que existe una discusión jurídica sobre las responsabilidades legales y la cobertura de riesgos para los pasajeros que utilizan este tipo de plataformas irregulares de servicio de transporte.

Esto dice la ley colombiana

Frente a las dudas generadas por el uso de una aplicación no regulada, la legislación colombiana establece diferentes niveles de responsabilidad en materia de accidentes:

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): actúa como la primera fuente de respuesta institucional, cubriendo los gastos médicos, incapacidades, costos de transporte y servicios funerarios de todas las víctimas involucradas, independientemente de quién tuvo la culpa del siniestro.

El conductor y el propietario de la motocicleta: en algunos casos, estos deben asumir la responsabilidad penal y civil directa por los daños y perjuicios si la investigación judicial determina que el accidente fue producto de su imprudencia o negligencia.

Adicionalmente, la ley colombiana contempla una figura de responsabilidad solidaria, lo que implica que el propietario registrado del vehículo también puede ser requerido para responder civilmente.

Este era el cartel con el que estaban buscando a la joven. Foto: X: @Angelitaprensa

La plataforma de intermediación: gran parte de estas aplicaciones digitales establecen cláusulas en sus términos de uso que las eximen de responsabilidad directa, argumentando ante la ley que su modelo de negocio se limita a poner en contacto a los usuarios mediante su plataforma.

No obstante, algunas empresas en algunos casos activan pólizas de accidentes personales que amparan al usuario durante el trayecto, por lo que las autoridades recomiendan verificar estos términos y reportar el caso en los canales de la plataforma.

Así fue el accidente de tránsito

La secuencia de eventos inició el pasado martes 17 de marzo. De acuerdo con los reportes entregados por las autoridades, Izquierdo Rocha, quien cursaba sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional, habría solicitado el servicio de transporte a través de una aplicación para movilizarse hacia su lugar de destino.

Según la reconstrucción inicial elaborada por las autoridades, el conductor de la motocicleta, presuntamente, habría realizado maniobras de adelantamiento indebidas al transitar entre los carriles, lo que generó la pérdida de control del vehículo.

Supuestamente, como producto de esta acción en la vía, la pasajera cayó al asfalto y sufrió un impacto que le costó la vida al ser arrollada por otro automotor que circulaba por el mismo corredor vial.

En un principio, la familia de la joven la había reportado como desaparecida. Tras un recorrido por diferentes centros médicos y entidades forenses de la ciudad, los familiares lograron identificar el cuerpo y las autoridades confirmaron el deceso.

En la actualidad, las unidades de tránsito, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adelantan las indagaciones pertinentes para esclarecer la dinámica exacta del siniestro y determinar las responsabilidades penales de los conductores implicados.