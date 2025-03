Por este último cargo, la Sala Penal no le otorgó ningún beneficio judicial —entiéndase como detención domiciliaria o libertad condicional— porque la ley lo restringe cuando se habla de acciones terroristas o que motiven estas actuaciones.

“La instigación no solo fue a vandalizar a cambio de nada, porque sí, ni como un propósito que se agotara en sí mismo. En lugar de ello, trascendió hasta los fines terroristas, porque incluyó que en los destinatarios pudiesen generar zozobra, intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, desazón, incertidumbre o desasosiego; y también a terrorizar, generar miedo, pánico, temor, pavor o susto”, enfatizó la Corte Suprema en su momento.

“Pues quiero la que más da descuento que es mantenimiento y hacer aseo. Entonces toca lavar los baños, toca limpiar el pasillo y todo eso. Yo iba a hacerlo en la peluquería, pero me negaron ese proyecto", reveló.

“Yo tenía un proyecto aquí, que duré cuatro meses. Había 1.700 chicas, de esas 1.700, capacité a 300; de 300 tengo cinco trabajando en mi peluquería y cuando llegué aquí como una PPL, porque me dijeron que era una Persona Privada de la Libertad, me dijeron: ‘No, ya no puedes estar en el proyecto porque tú ya estás adentro, era cuando tú estabas afuera, ya tú estás adentro’“.