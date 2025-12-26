Exdirector de la Seccional Atlántico de la Fiscalía fue imputado por fraude procesal: habría mentido en declaración jurada

William Fernando Orlando Jaiquel, exdirector de la Seccional Atlántico de la Fiscalía General de la Nación, fue imputado en las últimas horas por el delito de fraude procesal.

Al parecer, este hombre habría intentado engañar a la entidad al presentar una condición falsa para evitar que su cargo fuera excluido de los puestos ofertados en el concurso de méritos del año 2024.

Sede del Búnker de la Fiscalía en Bogotá. Foto: Fiscalía

Por medio de un comunicado, el ente investigador sostuvo que el hoy procesado habría utilizado de manera indebida una acción afirmativa para acreditar ser padre cabeza de familia, lo cual hizo por medio de una declaración jurada.

El objetivo, según las autoridades, era lograr que el ID de su empleo como fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado no entrara en la convocatoria pública.

La investigación, que fue dirigida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, determinó que el entonces funcionario en verdad no era padre de familia, sino que presentó información falsa para hacer inducir a error a los servidores del área administrativa de la Fiscalía, que finalmente excluyeron su cargo del concurso de méritos.

Por lo mismo, la entidad indicó que Orlando Jaiquel obtuvo un beneficio indebido.

El hombre no aceptó el cargo que le imputó la Fiscalía. Foto: Getty Images

“La gravedad de los hechos se acentúa por su condición de funcionario judicial, su experiencia y la posición de dirección y confianza que ocupaba al momento de los hechos”, manifestó la Fiscalía por medio de un comunicado.

Por ello, el hombre fue imputado por el delito de fraude procesal, aunque no aceptó el cargo en su contra, por lo que el proceso continuará.

El exdirector de la Seccional Atlántico podría enfrentar una pena de entre seis y 12 años de prisión. Además, también se le podría imponer una multa de entre 200 y los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Asimismo, la ley contempla la posibilidad de que las personas que cometen esta conducta también sean inhabilitadas para ejercer funciones públicas durante un tiempo que puede ser de cinco a ocho años.