Barranquilla

Caen tres peligrosos integrantes de una banda en Soledad: así el operativo de la Policía

Los responsabilizan de delitos como homicidio y tráfico de estupefacientes.

Gabriel Salazar López

25 de diciembre de 2025, 10:17 p. m.
Tres capturados por la Policía.
Tres capturados por la Policía. Foto: Suministrada a SEMANA.

Los operativos en contra de las estructuras ilegales no cesan en Barranquilla y los municipios del área metropolitana. La Policía Nacional dio a conocer que lograron la captura de tres presuntos integrantes de la banda de Los Costeños tras varios meses de investigación y seguimientos.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, los allanamientos fueron realizados por los uniformados mediante órdenes judiciales, logrando la captura de tres personas por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, así como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Entre los capturados se encuentra un sujeto conocido con el alias de Alvarito, quien registra nueve anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, amenazas, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir y lesiones culposas”, explicaron las autoridades.

Al mismo tiempo, dieron a conocer: “Este individuo es requerido por el delito de homicidio, relacionado con un hecho violento ocurrido en el mes de julio de 2023 en el área metropolitana de Barranquilla”.

Durante los procedimientos, las autoridades lograron incautar un arma de fuego tipo pistola con su proveedor, 10 cartuchos, calibre 9 milímetros, una motocicleta, 760 gramos de base de coca, nueve pimpinas de ácido sulfúrico, aproximadamente 20 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de clorhidrato de cocaína y un kilogramo de marihuana.

“Este resultado representa una afectación significativa a las finanzas y capacidad delictiva de esta estructura criminal, contribuyendo a la contención del homicidio y al debilitamiento del tráfico de estupefacientes en la ciudad”, detalló la Policía por medio de un comunicado.

Policía de Barranquilla intensifica operativos para evitar ataques del Clan del Golfo.
Policía de Barranquilla intensifica operativos. Foto: Suministrada a SEMANA.

De igual manera, hicieron un llamado para que las comunidades puedan entregar información que les permita seguir afectando a estas estructuras criminales que delinquen en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a suministrar información que permita prevenir y contrarrestar el accionar de las organizaciones criminales a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123″, finalizó el documento,

Noticias Destacadas