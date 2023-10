Falsos positivos | Coronel Publio Hernán Mejía contraataca y pide que se anule su llamado a juicio. Reclama como testigos a los expresidentes Uribe y Pastrana

Para la defensa del oficial en retiro, en el documento emitido por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP -que hace las labores de Fiscalía- no se citaron pruebas documentales o testimoniales claras en su contra, sino que todo se trata de meras especulaciones. Frente a los señalamientos que se registraron nunca fue convocado para que por medio de su defensa pudiera presentar sus alegaciones para desmentirlos.

Frente a esto considera que existen muchos vacíos en tiempo, modo y lugar frente a los hechos que se le sindican, advirtiendo que no se le puede responsabilizar de las acciones cometidas por sus subalternos. En el recurso de nulidad, que deberá resolverse en los próximos días, la defensa del coronel en retiro sostiene que hay omisión en las fechas de las ejecuciones extrajudiciales, la identificación de las víctimas, así como una falta de verificación de las acciones por las que fue acusado.

Mejía, quien estuvo detenido y ya cargaba en sus hombros dos condenas, tocó la puerta de la JEP y fue acogido, pero ante la no aceptación de responsabilidad en los macabros falsos positivos, la sala de reconocimiento pidió a la Unidad de Investigación y Acusación que llevara el caso para que finalmente determinara su responsabilidad.

“Los comandantes de pelotón daban órdenes de instalar los retenes, detener a personas con determinados perfiles y distribuían tareas para preparar a las víctimas con el propósito de simular el combate. Así, miembros de la tropa se encargaban de vigilar que no se escaparan, otros las vestían y las conducían a los lugares seleccionados para el supuesto combate, todo ello con el involucramiento y conocimiento de todo el pelotón”, señala el tribunal transicional.

“El desprecio que tenían algunos efectivos del Batallón La Popa por la vida de las víctimas se denotaba incluso en el lenguaje: ‘Tenemos dos marranos amarrao (sic), pero no tenemos comida para ellos’, o denominarlas ‘el paquete’ fueron expresiones que denotan la completa deshumanización”, concluyó la Sala de Reconocimiento.

El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez, explicó que el militar (r) aún podría declararse responsable de las conductas que se le atribuyen y entrar en un proceso en el que se acuerden mecanismos de reparación para sus víctimas o no aceptar la responsabilidad en estos hechos y exponerse a la máxima pena.

No obstante, en un documento radicado ante la JEP anteriormente, la negativa del coronel fue tajante. “No puedo aceptar ni reconocer que yo desaparecí y asesiné personas en estado de indefensión para presentar resultados operacionales ficticios mientras fui comandante del Batallón La Popa, ni en ninguna etapa de mi vida como soldado, porque esa no es la verdad y tampoco puedo reconocer responsabilidad sobre hechos criminales cometidos por tropas o personas que pertenecían a la unidad militar, pero sobre los cuales no tenía control efectivo, ni dominio de los hechos en las lejanas áreas de operaciones”.