Familiares de diputados del Valle secuestrados y asesinados ya no le creen a la JEP. Afirman que no hay verdad ni reparación

“Vemos en otros macrocasos, como en el macrocaso 03, donde hay militares, tiene un interés mucho más profundo de parte de la JEP en avanzar en estos casos. Inclusive ya hay militares en juicio. Aquí no ha habido ningún guerrillero que sepamos que va a juicio, porque todos han dicho que aceptan, pero lastimosamente lo esencial del proceso de paz, que es la reparación, la verdad y esos actos de no repetición, no se ven”, afirmó Sanclemente.