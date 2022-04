Fico Gutiérrez rechazó supuesto plan violento en Cali para las elecciones

En las últimas horas se gestó una polémica alrededor de la campaña presidencial de Federico Gutiérrez, candidato de la coalición del Equipo por Colombia, luego de conocerse que varios de sus seguidores en Cali estarían planeando algunos actos de violencia en medio de los comicios presidenciales que se desarrollarán el próximo 29 de mayo.

De acuerdo con las palabras de uno de los simpatizantes de ‘Fico’, “hay que blindar a Cali en las elecciones”.

Frente a esta invitación fue el mismo Gutiérrez uno de los primeros en rechazar las palabras de su seguidores, asegurando que “ninguna incitación a la violencia ni nada que se le parezca es avalada por mí ni por mi campaña”.

“La gente que se va sumando en todo el país, toda mi gratitud. Eso sí, les pido que sigamos trabajando en paz, y con respeto por las normas y por la gente”, añadió el candidato en Twitter.

Quienes representan el proyecto populista y autoritarismo que derrotaremos en las urnas y en Democracia (la cual ellos desprecian), están desesperados y nos atacan.

Nosotros seguiremos en las calles y en el campo con la gente. Ganaremos la Presidencia y uniremos a Colombia 🇨🇴 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 3, 2022

El video en cuestión fue grabado en una salsoteca al sur de Cali, en la que se realizaba una reunión en honor a Federico Gutiérrez y sus intenciones presidenciales. En la congregación, se habló de los valores de la campaña de ‘Fico’ y de la importancia de que sea este candidato el encargado de derrotar a Gustavo Petro (candidato del Pacto Histórico) en las urnas.

Sin embargo, en medio del alboroto se puso de pie un hombre que tomó la palabra para anunciar los posibles riesgos presentes durante el día de las elecciones. El seguidor de Fico, quien portaba una camiseta que hacía honor al candidato, afirmó que es importante gestar un “plan de defensa”, con el fin de proteger los resultados de los comicios en la capital del Valle del Cauca.

“Tenemos que estar preparados para defender los puntos vitales, los acueductos, la base aérea, la tercer brigada, el puesto de policía de La 21″, dijo el hombre, quien al parecer sería un sargento mayor en retiro del Ejército. Asimismo, el protagonista del video mencionó que para la ejecución de este plan será de gran utilidad un grupo de drones que se encarguen de “vigilar donde se necesite más”.

“Me enteré también por las redes sociales”, dijo Gutiérrez en conversación con la emisora Blu Radio.

Luego añadió: “Rechazo cualquier incitación a la violencia. Esta persona que habla en este video no representa mi pensar ni mi campaña. No falta el loco, quién dijo que las elecciones se cuidan con drones”.

No obstante, aprovechando las tensiones políticas de la época, Gutiérrez manifestó que “nada raro que hasta lo hubieran mandado de la otra campaña”, sin mencionar cuál sería el candidato encargado de este supuesto sabotaje.

“Aquí vamos a derrotar es cualquier tipo de proyecto autoritario y populista. Son justamente ellos los que han incitado a la violencia en Cali. A mí que no me vengan a hablar de violencia ni de grupos de violencia y paramilitares. Ellos sí han empuñado las armas. Yo jamás he empuñado un arma contra un colombiano y ni lo haré”, dijo ‘Fico’.

Como era de esperarse, el Pacto Histórico no dudó en manifestarse frente a las declaraciones de este hombre, al que acusan de gestar una toma paramilitar en plena capital del Valle.

“La campaña uribista debería explicar este video que muestra un aparente extranjero organizando un plan paramilitar en Cali”, fue el mensaje dejado por Gustavo Petro en Twitter.

Por su parte, el representante electo a la Cámara por Cali, José Alberto Tejada, se cuestionó sobre el papel de ‘Fico’ en este presunto plan de seguridad: “¿Qué tipo de reunión fue la de Federico en el Rancho de Jonas en Cali? ¿Quién es el personaje autoritario que anuncia un despliegue paramilitar para el día D? ¿Cali será presa de una toma paramilitar, anunciada con total desparpajo en un sitio público, como si nada?”.