¿Habrá alianza? Ingrid Betancourt acepta invitación de Fico Gutiérrez para tomarse un café

Federico Gutiérrez continúa consolidando su agenda de diálogo con diversos sectores políticos y recientemente lanzó una invitación a Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt para que se tomaran un café y dialogar sobre la campaña presidencial.

Fajardo rechazó esta invitación, aunque aclaró que no se trata de diferencias personales, sino que sencillamente la coyuntura política del país no permitiría una alianza con Federico Gutiérrez.

Sin embargo, Ingrid Betancourt dio un sí a Gutiérrez y manifestó que ella también está abierta al diálogo con diferentes sectores políticos bajo su lema de “cero maquinarias”. “Yo acepto todas las invitaciones, me parece necesario que en Colombia se hable y salgamos de la polarización”.

Betancourt agregó que “café sí y considero que las personas pueden cambiar. Federico Gutiérrez puede tomar la decisión de no aliarse con personas que lo están apoyando y tienen maquinarias”.

Es decir que la candidata presidencial podría pensar en una alianza política con Federico Gutiérrez, siempre y cuando él no selle alianzas con partidos tradicionales, al considerar que allí están las denominadas maquinarias. “Se debe acabar la polarización, dejar atrás los odios, eso sí, con una propuesta de hacer política sin maquinarias”.

Aunque Betancourt haya dado el sí, a Fico Gutiérrez lo están respaldando varios sectores como el Partido Conservador, el Mira, sectores de Cambio Radical, integrantes del Centro Democrático y se espera que el liberalismo se decida por su candidatura.

Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. - Foto: SEMANA

Gutiérrez señaló que el hecho de no pertenecer a ningún partido político y no tener un jefe político le permite hacer todos estos acercamientos para fortalecer su idea de “unir al país”. Por eso, pidió a Betancourt y a Fajardo revisar quiénes están apoyando a Gustavo Petro. “Nosotros estamos del lado de las víctimas, pero los otros proyectos populistas están del lado de los victimarios. Todos los sectores que están en la legalidad son bienvenidos y ellos (Fajardo y Betancourt) saben que aquí siempre va a haber diálogo y respeto”.

Como es consiente de que hay ataques en su contra y lo han calificado como el candidato del presidente Iván Duque y de Álvaro Uribe, señalamiento que niega tajantemente, dijo que eso no es obstáculo para establecer diálogos políticos. “Yo no tengo resentimientos, a mí se me olvidan los ataques ahí mismo porque yo estoy pensando es en Colombia, ellos son bienvenidos aquí, pero el país evidenció que los jefes de las Farc se fueron a apoyar a la otra campaña y miren lo que ellos representan”.

Recientemente, Ingrid Betancourt abrió la puerta para unos acercamientos políticos con el Centro Democrático y confirmó que podría haber diálogos si “hay una voluntad de acabar con las maquinarias, que venga de cualquier nivel o espectro ideológico”.

Este jueves, tras abrir la puerta para dialogar con el uribismo, algunas figuras de la Alianza Verde, el partido que ella ayudó a unir en 2021, se convirtieron en sus principales atacantes.

El senador Antonio Sanguino le dijo que el uribismo tiene “bulldozers, motosierras, remolcadoras, mochileros, chuzadores”, al hacer referencia a las maquinarias políticas que tanto ha criticado la colombo-francesa.

El salto que dio Betancourt este viernes también lo aprovechó el exrector de los Andes Alejandro Gaviria para reafirmar lo que en su momento ya le había dicho públicamente: “hipócrita y oportunista”.

Gaviria, en esta oportunidad, no escribió el nombre de la candidata presidencial, pero quienes conocieron de cerca los enfrentamientos entre ambos ―que terminaron por motivar la salida de la exsecuestrada de la coalición Centro Esperanza― tienen claro que él hacía referencia a ella.

La congresista Katherine Miranda, también de la Alianza Verde, fue una de las más vehementes contra Betancourt. “Estimada Ingrid, no hay peor maquinaria que una motosierra. Recójase”, le dijo.

A renglón seguido, Miranda afirmó: “Si eso hizo con la Centro Esperanza, imagínense lo que puede hacer con el Centro Democrático”.

A la exsecuestrada, su propio espectro ideológico no le perdona que durante el segundo semestre de 2021 viajara desde París hasta Bogotá a tratar de unir a la Alianza Verde, envuelta en la época en una gazapera por el respaldo presidencial de dicha casa política que se lo disputaban Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Gustavo Petro.

Y después, junto con Humberto de la Calle, tendió puentes y tras un promocionado cónclave unió a la coalición Centro Esperanza, incluidos a Fajardo y Gaviria, divididos en su momento por el posible respaldo del expresidente César Gaviria al exrector de Los Andes.

A comienzos de 2021, Betancourt sorprendió porque esquivó una posible aspiración presidencial, pero después confesó que ese era su camino. Internamente su jugada generó desconfianza, pero sus compañeros, aspirantes por la presidencia, no pronunciaron palabra alguna.

Semanas después se enfrentó públicamente con Alejandro Gaviria en un debate organizado por SEMANA y el diario El Tiempo y no descartó su renuncia a la coalición, tal como ocurrió.

Ahora solo resta esperar que Fico Gutiérrez e Ingrid Betancourt confirmen la fecha de su encuentro, que muy seguramente será en Bogotá.