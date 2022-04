La frase con la que Sergio Fajardo le contestó a Fico su invitación a tomar café

Federico Gutiérrez continúa con su agenda de diálogo y por eso ha establecido varios contactos políticos con la finalidad de tener más respaldos para su candidatura presidencial.

Por esa razón, Gutiérrez dijo que tiene las puertas abiertas pare reunirse con todos los sectores, menos “con los violentos y los corruptos”. En medio de las diferencias que se han presentado en el denominado centro con la candidatura de Sergio Fajardo, el candidato presidencial fue consultado sobre la posibilidad de reunirse con el ganador de la consulta de la Coalición Centro Esperanza y con Ingrid Betancourt.

El exalcalde de Medellín reveló que estaría dispuesto a reunirse con esos dos candidatos presidenciales y con dirigentes políticos que se denominan de centro. “Pero claro que estaría dispuesto, ellos son personas a las que yo les tengo respeto. Yo entiendo los momentos de campaña y a veces lo atacan a uno, en estos días yo me volví blanco de ataques de ellos, como si no tuvieran más que decir sino atacarme, pero bueno, que me sigan haciendo publicidad”.

Gutiérrez señaló que el hecho de no pertenecer a ningún partido político y no tener un jefe político le permite hacer todos estos acercamientos para fortalecer su idea de “unir al país”. Por eso, pidió a Betancourt y a Fajardo revisar quiénes están apoyando a Gustavo Petro. “Nosotros estamos del lado de las víctimas, pero los otros proyectos populistas están del lado de los victimarios. Todos los sectores que están en la legalidad son bienvenidos y ellos (Fajardo y Betancourt) saben que aquí siempre va a haber diálogo y respeto”.

Por esa razón, Fajardo respondió a esa invitación de Fico y, por ahora, ese café no tendrá fecha. “Yo no voy a apoyar a Federico Gutiérrez porque representa la continuación del Gobierno del presidente Duque y la escuela política del expresidente Álvaro Uribe que termina en este 2022″.

Aclaró que no tiene ningún problema personal con Federico Gutiérrez, pero que sencillamente en esta etapa de la campaña presidencial no es viable ese encuentro.

El candidato presidencial Sergio Fajardo oficializó su aspiración presidencial ante la Registraduría Nacional con su fórmula vicepresidencial Luis Gilberto Murillo. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Eso no quiere decir que me caiga mal, no es un problema personal pero sí político, porque Colombia va a cambiar. Por más maquillaje que le quieran poner a la candidatura de Fico y Rodrigo Lara, es el continuismo porque Colombia ya recorrió ese camino”.

De hecho, contó que Rodrigo Lara Sánchez es su amigo, pero tomó la decisión de ser la fórmula vicepresidencial de Fico y en este momento están en orillas políticas distintas. “Con la Coalición Centro Esperanza represento el cambio que todos quieren. Tenemos mucho tiempo para tomar café, pero estamos en otra cosa. Fico se toma cafés con César Gaviria, con Cambio Radical, La U, con el partido Conservador, y esos no son los cafés que yo me tomo”.

Este sábado, el candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza estará en varios municipios de Cundinamarca dando a conocer sus propuestas de gobierno y volanteando, para que la ciudadanía lo contemple como una opción en las elecciones que se harán el 29 de mayo