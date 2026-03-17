Nación

Fiscal se le planta al presidente Petro. “Nuestros resultados no responden a cálculos políticos ni a favores a mafias transnacionales”

En la rendición de cuentas que está realizando la fiscal Luz Adriana Camargo, sin nombrar al mandatario, se refirió a las acusaciones que ha realizado el mandatario.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 10:36 a. m.
Las relaciones entre la fiscal Luz Adriana Camargo y el presidente Gustavo Petro no pasan por un buen momento. El mandatario ha sido crítico de la gestión de la Fiscalía.
Las relaciones entre la fiscal Luz Adriana Camargo y el presidente Gustavo Petro no pasan por un buen momento. El mandatario ha sido crítico de la gestión de la Fiscalía. Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, está realizando la rendición de cuentas de su gestión al frente de la entidad, y ante las críticas, ha lanzado también punzantes respuestas.

Esta vez le respondió directamente el presidente de la República, Gustavo Petro, quien ha arreciado las críticas a su gestión, e incluso ha afirmado que, pese a las denuncias, no se ha perseguido a las mafias.

La fiscal Camargo, en su rendición de cuentas, fue clara al advertir que “nuestros resultados no responden a cálculos políticos ni a favores a mafias transnacionales, esos rumores que atentan contra la integridad de la justicia y parten de acusaciones falsas y de un imaginario muy lejano de toda la realidad”.

Por eso, y haciendo referencia a la responsabilidad que se debe tener con declaraciones públicas y acusaciones, en esta ocasión contra la Fiscalía, Camargo reclamó: “Por eso esperamos de los líderes del país que expongan sus ideas ante sus audiencias sin pasar por encima de las instituciones, que ejerzan sus roles con valor democrático y con la verdad sin importar ni determinar voluntades que no les corresponden, que acaten los límites constitucionales y los contrapesos del Estado social de derecho responsable y libre”.

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Y es que el presidente ha acusado a la Fiscalía y, por esa vía, a la fiscal Camargo de no investigar debidamente a las “mafias” que operan en el sistema de salud e incluso, su tesis, repetida una y otra vez, pero sin pruebas, de la existencia de una junta del narcotráfico en Dubái.

La fiscal Camargo criticó esas posiciones radicales, sin pruebas y con acusaciones sin fondo, al agregar que “como alguien observaba, la democracia se vive; en la democracia no hay certezas ni poderes absolutos, hay colaboración y coparticipación, es decir, en el decir y en el hacer. Por eso Colombia merece la oportunidad de resolver pacíficamente sus conflictos con la participación imparcial e independiente de la justicia”.

Por ejemplo, el 16 de febrero de este año, sin ninguna prueba, en un consejo de gobierno, el presidente Petro afirmó que “se ha llevado a la Nueva EPS a una parálisis solo para que las mafias sigan dominando el sistema de salud de Colombia. Es para eso. Ningún juez se debe prestar a esa circunstancia”.

“Amerita una investigación de la fiscal general de la Nación, pero es que aquí no hay ninguna investigación. Y no sé qué pasa con la Fiscalía respecto al tema de la salud en Colombia. Y esto es prioritario”, cuestionó Petro.

Al presidente Petro se le critica porque en sus alocuciones, de forma reiterada, hace denuncias que no acompaña de una sola prueba, tal como está ocurriendo en la actualidad con el proceso electoral.