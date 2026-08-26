Fiscalía abrió investigación por amenazas al alcalde electo de Santa Marta, Carlos Pinedo

No se ha posesionado y ya el alcalde electo de Santa Marta, Carlos Pinedo, tuvo que denunciar un millonario ofrecimiento en contra de su vida. El futuro mandatario aseguró que a su celular llegó un mensaje con varias advertencias, la más delicada, señala que su vida está en riesgo y por su cabeza ya hay un precio.

Pinedo llegó a la sede de la Fiscalía en Santa Marta para radicar una denuncia, un salvavidas, una constancia para que en el ente acusador tengan claro cómo su tranquilidad quedó en pausa con los mensajes que le llegaron a su celular, vía WhatsApp.

“El día sábado, en horas de la noche aproximadamente, recibí un mensaje a mi celular donde me informaban de que estaban pagando por radicar una tutela para que no me dejara posesionar. Exactamente, mil millones de pesos por esa tutela, pero además de eso, me decían, en el mismo mensaje, que también tuviera mucho cuidado porque estaban dando 2.000 millones de pesos para acabar con la vida de Carlos Pinedo”, señaló el alcalde electo.

Explicó Pinedo que la situación en la ciudad de Santa Marta resultó bastante compleja, particularmente antes de posicionarse como alcalde, ahora con las amenazas en contra de su vida la preocupación aumenta. Justamente la denuncia tiene ese propósito, establecer con certeza las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las amenazas.

“Los medios de comunicación se han dado cuenta qué es lo que ha venido pasando en la ciudad: Los ánimos están bastante caldeados, pueden venir de todas partes, porque aquí la gente dice, dice cosas y si le llega a pasar algo a uno y nadie ha dicho nada. Esa es la realidad de la ciudad de Santa Marta, es por eso que yo he venido a la Fiscalía General de la Nación, a poner en conocimiento lo que está pasando”, dijo Carlos Pinedo frente a la Fiscalía.

Carlos Pinedo Alcalde de Santa Marta Foto: Alcaldia de Santa Marta

Con los datos suministrados por el alcalde electo, el ente acusador ordenó abrir investigación preliminar de cara a establecer con certeza el origen de las amenazas, fue necesario recaudar los mensajes que llegaron al celular de Carlos Pinedo para sumarlos como elemento material de prueba y avanzar en la investigación.

Mientras la Fiscalía adelanta las indagaciones, recupera testimonios y todo el material probatorio que permita esclarecer lo ocurrido, el alcalde electo envió un mensaje a todos sus votantes y en general a la ciudad de Santa Marta.

“Que tengan toda la tranquilidad que Carlos Pinedo Cuello es el alcalde electo de la ciudad de Santa Marta, el alcalde de los 500 años y que vamos a gobernar para todos… Yo hablé con el ministro, hablé con el director de la Policía y efectivamente por eso tengo este esquema de seguridad, pero las cosas se han venido acentuando, el clima de la ciudad no es bueno, pero ustedes saben quién está generando ese clima”, dijo el alcalde electo.

Estudian dos demandas que buscan tumbar la elección de Carlos Pinedo como alcalde de Santa Marta

No es la primera vez que funcionarios electos terminan como víctimas de amenazas justamente antes de posesionarse en los cargos de elección popular. Incluso hasta altos dignatarios como expresidentes hasta el propio presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

En todos estos casos la acción de la Fiscalía fue contundente, los responsables de las amenazas son identificados y hasta judicializados, algunos aceptaron responsabilidad en los hechos, llegaron a acuerdo y se fijaron sanciones.