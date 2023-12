Fiscalía abrió investigación por amenazas al alcalde electo de Santa Marta, Carlos Pinedo

“El día sábado, en horas de la noche aproximadamente, recibí un mensaje a mi celular donde me informaban de que estaban pagando por radicar una tutela para que no me dejara posesionar. Exactamente, mil millones de pesos por esa tutela, pero además de eso, me decían, en el mismo mensaje, que también tuviera mucho cuidado porque estaban dando 2.000 millones de pesos para acabar con la vida de Carlos Pinedo”, señaló el alcalde electo.