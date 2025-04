No solo fue la encargada de entregar 3.000 millones de pesos en el efectivo al expresidente del Senado Iván Name, sino que advirtió un dato hasta ahora desconocido, ese dinero habría servido para aceitar la elección del magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández.

SEMANA reveló los chats entre Ortiz, Name y Fernández en los que queda claro cómo acuerdan el agendamiento de la elección de Fernández en la plenaria del Senado. Además, ha entregado datos muy precisos, como el lugar de la transacción, que el dinero lo recibió el hijo del senador Iván Name, y hasta relató que fue acompañada por el fallecido esmeraldero Pedro Aguilar, a la entrega del dinero.

“Eso también mina la confianza, hace una entonación digámoslo en do mayor, pretendiendo constreñir a la Fiscalía para que le dé su principio de inmunidad total y utiliza esa información a manera de chantaje, a manera de ,presión frente a la cual por supuesto las instituciones no podemos ceder”, dijo la fiscal.

La fiscal a cargo del proceso anticipa que no van a utilizar la información que tendría Sandra Ortiz porque hasta el momento no les genera confianza, adicionalmente siendo enfática, advierte que se trata de un chantaje de parte de la exconsejera presidencial y, por tanto, seguirán adelante con la acusación en su contra.

“Nosotros rechazamos ese proceder, creemos que no es la vía no podemos utilizar, no la hemos utilizado y tampoco vamos a utilizar esa información porque, pues tenemos ese impedimento legal y reglamentario y en verdad no vamos a ceder a ningún chantaje”, señaló la delegada de la Fiscalía.