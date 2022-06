Andrea Petro se mostró orgullosa de su padre, a pesar de no poder estar con él en medio de su celebración.

“Ganamos, no me lo puedo creer”: hija de Petro tras el triunfo de su papá en elecciones

El triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial dejó varias sensaciones entre los colombianos, algunos celebrando la llegada del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, mientras que otros, por el contrario, lamentaron lo que consideran es la puerta de entrada “para el socialismo en el país”.

En el caso de los primeros se encuentra, por supuesto, la familia del ahora presidente electo. Estas personas especiales en la vida de Petro no dudaron en mostrar su felicidad en redes sociales, asegurando, tal como lo hizo el político en cada momento de su campaña, que este será el gobierno “del cambio”.

Por ejemplo, Andrea Petro, hija de Gustavo y Mary Luz Herrán, segunda esposa del líder de la izquierda colombiana, manifestó su alegría al ver a su papá en estas elecciones por medio de una foto que compartió en Instagram.

“El voto más importante de mi vida”, escribió la joven, que actualmente reside en la ciudad de Montpellier, Francia.

Por su parte, Herrán decidió apoyar a su exesposo replicando la misma fotografía de su hija, con el siguiente mensaje: “Ya mi hija Andrea Petro Herrán ha ejercido su derecho al voto. Ha votado por su padre, el próximo presidente de Colombia: el hombre que le dará vida digna al pueblo y el respeto de nuestros derechos y libertades”.

“Hoy ha ganado el pueblo. Colombia grande. Los amo”, fue el mensaje que Mary Luz dejó horas después, justo cuando supo que Petro había superado al ingeniero Rodolfo Hernández en las urnas.

Hoy ha ganado el pueblo. Colombia grande. Los amo pic.twitter.com/4CpMppqk0Y — Mary Luz Herrán Cárdenas (@maryluzherran) June 19, 2022

Esa misma alegría mostró Andrea, quien posteó una foto de sus hijas sosteniendo dos carteles: el primero decía “abuelo presidente”, mientras que el segundo solo decía “Gracias”.

Después, por medio de las historias de su cuenta de Instagram, dejó ver toda la emoción que la invadió: “¡Ganamos, ganamos, no me lo puedo creer!”.

“Me hubiera gustado estar con mi familia al lado para este momento, pero quería agradecerles por el apoyo, por el trabajo, por el amor. Esto nos lo merecemos todos. Gracias, verdaderamente gracias”, concluyó la joven.

El discurso de la unión

Por supuesto, en medio de la algarabía y la emoción del momento, fue precisamente Gustavo Petro quien se mostró más feliz tras los resultados obtenidos el pasado 19 de junio, teniendo en cuenta que ya había tenidos dos decepciones presidenciales en su carrera (2010 y 2018), siendo la de hace cuatro años la más difícil.

“No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana”, fueron las primeras palabras de Petro en su discurso como presidente electo.

“Las elecciones mostraron dos Colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos. Y para que sea una Colombia, en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor”, añadió.

Por esto, una de las primeras invitaciones a la unión que hizo fue a Rodolfo Hernández, quien obtuvo más de 10 millones de votos, y que, según Petro, representa al 50 % de la población colombiana a la que hay que convencer para llegar a esa verdadera unidad.

“La paz significa que los más de 10 millones de votos de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este gobierno (…) puede dialogar con nosotros cuando quiera, significa que en este gobierno no vamos a utilizar el poder en función de destruir al oponente”, manifestó Petro.

Luego agregó: “Quizá no la entenderemos muchas veces, pero por parte de este Gobierno que se inicia nunca habrá persecución política, persecución jurídica, solo habrá respeto y diálogo. Es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos: el gran acuerdo nacional”.