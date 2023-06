Grave denuncia: obligan a mujer a comprar chance para poder recibir subsidio del Gobierno. Todo quedó registrado en video

En las últimas horas empezaron a circular imágenes en Twitter en las cuales quedó en evidencia cómo a una mujer que fue a cobrar el subsidio que recibe del Gobierno le exigieron comprar un chance para finalizar su transacción. El video trascendió este miércoles 7 de junio y, aunque se desconoce con precisión el lugar donde se presentó, generó la indignación en redes sociales.

La señora, que fue a recibir su pago, se las arregló para grabar la escena y tener una evidencia de mayor solidez. Al comienzo del video le pregunta a una trabajadora de SuperGiros si ese chance lo recibe “gratis”, simplemente por el hecho de ir por el monto del cual ha sido beneficiaria. Sin embargo, la respuesta es “no” y es en ese punto cuando empieza el choque.

Se desconoce con exactitud dónde ocurrió el episodio. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Al responder, y en medio de risas, la empleada le dice que esa adquisición es adicional. “Esa es por el cobro, mami, porque como nosotros aquí ganamos por venta y estos pagos no nos generan venta, entonces nos ayudamos con los chances”, dijo. No obstante, quien fue a recoger el subsidio le pidió que, en ese caso, el valor fuera de 2.000 pesos, y no de 10.000 como le habían indicado previamente.

“Tú no me puedes obligar”

“Házmelo por 2.000 porque, la verdad, ya tengo la plata comprometida (...). No, nena, tú no me puedes obligar, yo te doy el vuelto, tú no me puedes obligar a hacer algo que yo no quiero porque ese es mi dinero”, insistió la señora. Sin embargo, la trabajadora de SuperGiros se mantenía en que el chance no podía ser de ese valor e insistía para culminar la transacción a su “acomodo”.

🚨 INDIGNANTE!



¿QUE TAL ESTO?



"Empleada de @SuperGIROS_ obliga a ciudadana a realizar un chance de $10 mil para entregarle el subsidio de 500 mil que entrega el Gobierno de @petrogustavo



Dale RT 🔄🙏 pic.twitter.com/1k80oKVG9e — 𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗔𝗭𝗔 (@Wilson_Suaza_) June 8, 2023

La tensión empezó a permear más el ambiente, cuando la empleada de dicho lugar agregó: “Mami, pero esa es una colaboración que uno pide (...). Ve a la (sede) principal y preguntas”. Pero en ese momento, según la denunciante, ya había puesto la huella por lo que exigió que le entregara la suma del subsidio.

La beneficiaria del subsidio insistió en que no era una obligación hacer el chance (imagen de referencia). - Foto: Getty Images

“Con 2.000 pesos te voy a colaborar, tú no puedes decidir con la plata mía. No voy a pagar 10.000 pesos porque eso no es obligación”, le enfatizó esta mujer. La única respuesta recibida era que no podía recibirle sino lo señalado y, en caso de estar en desacuerdo, le seguía diciendo que fuese a otro sitio.

¿Qué respondió Prosperidad Social?

La beneficiaria del giro no se retiró del lugar, dado que había dejado su huella y necesitaba tener la seguridad de que el procedimiento había culminado sin temer por que su dinero corriera riesgo. Pero en este momento, la empleada de esa compañía se mostró obligada a cumplir con sus funciones.

Tanto SuperGiros como Prosperidad Social se pronunciaron y dijeron que investigarían el episodio. - Foto: Getty Images

“Te salvas porque pusiste la huella”, le dijo, mientras le entregaba un recibo. Ante la continuidad de ese hecho, la afectada respondió: “‘te salvas porque pusiste la huella’, no. Te voy a denunciar porque tú no puedes hacer eso. Te denuncio porque no tienes que hacer esto, y menos a gente pobre y vieja. No me interesa, pero no me vas a cobrar 10.000 pesos”.

Las imágenes llegaron a manos de Prosperidad Social, organismo que aseguró comenzar acciones para que episodios como el referido no tengan lugar. “Esto constituye falta contractual, cobrar comisiones u obligar a adquirir bienes o servicios a cambio de la transferencia”, señaló su directora, Cielo Rusinque.

Gracias por la denuncia. Esto constituye falta contractual, cobrar comisiones u obligar a adquirir bienes o servicios a cambio de la transferencia. Iniciaremos las acciones previstas contractualmente para corregir y sancionar dichas faltas en los procedimientos de pago. https://t.co/oZgkHnTGFX — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) June 8, 2023

Por su parte, SuperGiros también se pronunció y en su cuenta de Twitter lamentó lo ocurrido. “Rechazamos cualquier actuación irregular de cualquiera de nuestros colaboradores. Iniciamos ya la investigación correspondiente. Durante 10 años hemos entregado millones de subsidios en más de mil municipios con eficiencia, celeridad y absoluta transparencia”.