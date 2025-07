Habló joven que aparecía en videos realizando gestos el día del atentado a Miguel Uribe Turbay: contó la verdad de lo que hacía

El 7 de junio, mientras el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay se encontraba ofreciendo un discurso político en el barrio El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá, un sicario, menor de edad, desenfundó un arma de fuego y lo atacó sin piedad.

Pasaron pocos minutos ese día del atentado y en redes sociales empezaron a circular varios videos en los que quedaron registrados los momentos de terror en el lugar.

Entre esos videos, el de una joven, donde se aprecia realizando unos gestos, mientras estaba ubicada muy cerca del senador, minutos antes del ataque a bala.

Inmediatamente, sin prueba alguna, hubo quienes en redes sociales empezaron a mencionar que la joven, presuntamente, tenía que ver con el plan criminal.

Algunos internautas, incluso, empezaron a indicar que ella estaría realizando los gestos, tratando de comunicarse disimuladamente con el sicario.

Ahora, transcurridos varios días, la joven, identificada como Diana y de profesión abogada, habló en el diario El Tiempo y expuso por qué estaba en el lugar. La mujer, de 25 años, dejó claro que nada tiene que ver con ese plan criminal contra el senador y que, de hecho, así se lo hizo saber a la Fiscalía el pasado 9 de junio.

En las imágenes, el senador Miguel Uribe Turbay minutos antes del atentado y el presunto sicario, menor de edad. | Foto: SEMANA

De acuerdo con la joven, llegó al lugar luego de haber sido invitada por una amiga al evento político y que, precisamente, cuando estaba realizando los gestos y hablando por celular, se estaba comunicando precisamente con ella, dado que no la encontraba en el parque El Golfito.

“Ella me dijo que iba a asistir gente importante. Yo no sé mucho de política, nunca he ido a un evento de esos, pero por alguna razón acepté a pesar de que casi me quedo guardadita en mi casa”, dijo Diana en El Tiempo, de quien se desconoce su identidad completa, por temas de seguridad.

Además, la joven mencionó que, quienes la conocen en su vida diaria, saben que ella es una persona que suele gesticular.

“Los gestos son característicos míos, siempre he utilizado expresiones de ese tipo. Soy una persona gesticulosa, las personas que me conocen de toda la vida lo saben”, destacó en el medio mencionado anteriormente.

La denuncia ante la Fiscalía

Luego de que su imagen se viralizara en redes sociales, Diana contó que el 9 de junio se presentó ante la Fiscalía General de la Nación y denunció los hechos por injuria y calumnia.

En el ente acusador, la joven narró que nada tenía que ver ni con los autores materiales, ni intelectuales, del atentado al senador.

“Me dijeron que la Fiscalía no se deja llevar por cosas que circulan en redes sociales, sino por pruebas. Pero también me dijeron que hice bien en presentarme (...) Parece que quisieran desviar la investigación culpando a inocentes como yo. Incluso, vi a otras personas afrodescendientes señaladas. Me pregunto si esto le hubiera pasado a alguien blanco. Quizás no”, agregó.

Asimismo, la joven destacó en El Tiempo que los señalamientos en su contra la han afectado, dado que jamás se imaginó tener que afrontar un hecho como este, debido a la desinformación en redes sociales.