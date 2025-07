Hermana de Miguel Uribe Turbay comparte conmovedor mensaje tras cumplirse un mes del atentado

“En cada momento doloroso de mi vida, él ha estado ahí. Cuando secuestraron y asesinaron a mi mamá, fue él quien me sacó de mi hueco negro. Con su fuerza serena, con su pragmatismo amoroso, con sus maneras generosas, con su visión y su positivismo, mi papá cortó la cuerda del dolor que me tenía paralizada. No me dejó quedarme en la oscuridad. Nunca dijo “pobrecita”, dijo: “levántate, tú eres capaz”“, Empezó diciendo Hoyos en su mensaje.

Y agregó: “Hoy, 7 de julio, cuando se cumple un mes del atentado contra mi hermano menor y apenas una semana de la partida de mi abuela —mi mamá de la vida—, mi papá vuelve a ser el faro en esta tormenta. No sé de dónde saca su entereza. Pero es él quien nos mantiene unidos. Él y Pía, junto a mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis amigos, es la red que me sostiene cuando todo tiembla. ¿Cómo he podido resistir los dolores del alma? Tengo fe. Tengo amor. Tengo apoyo. Sé que lo mejor siempre está por venir. Y tengo una certeza: los milagros existen. Mi abuela se fue, sí. Era esperado, pero no por eso menos doloroso. Todo junto duele más. Ella fue mi mamá cuando perdí a la mía. Despedirla en medio de esta pesadilla ha sido un nuevo golpe al alma. Pero no estoy sola. Siento a mi mamá Diana, que desde hace más de 30 años me cuida desde el cielo.Siento a mi abuela, que ahora se convierte en refuerzo para interceder por toda la familia, su obra y el milagro de Miguel. Siento la solidaridad de millones que nos entregan su amor, su solidaridad y su oración.Y siento a Dios, que no me suelta. Y mientras tanto, empiezo a secarme las lágrimas, porque mi papá —como siempre— ya está cortando la cuerda".