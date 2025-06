Hay que “quitarse la cola”, la amenaza para asesinar a quienes participaron en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay

Sin saberlo, quienes participaron del plan y ejecución del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay se salvaron de ser asesinados, gracias a que la Policía los capturó. Todos tenían una sentencia de muerte encima, no lo sabían, pero sus cabezas tenían precio.

Alias Gabriela contó cómo conoció a Elder José Arteaga, alias el Costeño, cabecilla de la red de asesinos y que es buscado por la Fiscalía. Fue alias el Costeño quien ubicó a Katerine Andrea para ofrecerle la posibilidad de participar del plan asesino. Ella no se negó y ahora tampoco se niega a contar todo el entramado criminal.

“ Dijeron que necesitaban acabar con la cola, que primero iba a ser el venezolano del Spark gris y luego el menor de edad. Yo le pregunté que por qué iban a matar al del Spark gris y me dijo que él ya tenía antecedentes con él, que era muy chismoso, que soltaba la lengua, que la gente se podía enterar por boca de él de que nosotros estábamos implicados en el caso del senador”, dijo la única mujer capturada por estos hechos.

“Elder le dice al muchacho que no fuera a oprimir nada, porque él ya se le había programado para que disparara seguido, no tiro a tiro, sino seguido, como en ráfaga. Ahí le pasa el arma al muchacho, le dijo que se la guardara en el pantalón y que no oprimiera nada. Elder le dijo que solo la tocará cuando la fuera a utilizar en el parque”, se lee en la declaración de alias Gabriela.