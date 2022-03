“He tenido problemas”: turista colombiano asegura que se encuentra atrapado en Rusia

Las historias de vida de los colombianos que residen en Rusia y Ucrania han repercutido en el país. A esto se suma la experiencia de Juan Sebastián Sandoval, un turista que ha quedado atrapado en Rusia por causa de la “operación militar” a Ucrania que el presidente Vladimir Putin decidió poner en marcha desde el pasado jueves.

El pasado sábado 19 de febrero, Sandoval llegó al territorio ruso bajo la idea de cumplir el sueño de recorrer Europa. De acuerdo con Noticias Caracol, el hombre se encuentra sin opción de salida.

“Las personas me escuchaban hablando español o inglés y se asombraban: este es un turista, por fin un turista por acá que no sea de Rusia sino de otra parte”, dijo el colombiano al citado medio.

A su vez, Sebastián expresó que cuando llegó percibió un temor de los ciudadanos extranjeros por visitar el país que ha invadido a Ucrania y bombardearon el edificio estatal en Járkov.

“Hay dos filas, ciudadanos rusos y ciudadanos extranjeros; yo era la única persona en la fila de ciudadanos extranjeros”, contó el hombre, quien agregó que a pesar de la invasión, Rusia parecía estar normal y por ello decidió proseguir con su viaje.

No obstante, las sanciones del ámbito económico que salieron a relucir ante el territorio del mando de Vladimir empezaron a afectar su trayecto y el de la comunidad en general. “He tenido problemas con el uso de mi tarjeta de crédito y débito, porque tengo que pagar, por ejemplo, el metro y ya no me sirve la tarjeta para pagar el metro. Tengo que pagar con efectivo con el peso de acá —rublo ruso―”, aseguró Sandoval en entrevista con Noticias Caracol.

Así mismo, dijo que otro factor que le está empezando a dar dolores de cabeza es la alimentación: “En algunos restaurantes tampoco me ha servido la tarjeta, yo pensé que era un problema de mi tarjeta y llamé al banco y me indicaron que mi tarjeta está funcionando de manera normal”, indicó.

Sin embargo, cada problema ha tenido una que otra solución, pero el que se ha visto trancado es el de la salida del país invasor; Juan Sebastián Sandoval ingresó al perfil oficial de Twitter de la aerolínea Rusia con la que pretende viajar y notó un trino que hace parte de un informe donde decía que “ciertos vuelos han sido cancelados hasta nueva orden, entre ellos, el vuelo que yo tenía de salida de Rusia”, explicó.

“En ese momento yo dije, bueno, ahora sí estoy atrapado en Rusia”, agregó el colombiano.

Las personas que huyen de la operación militar de Rusia contra Ucrania caminan hacia el cruce fronterizo de Shehyni a Polonia pasando los autos que esperan en fila para cruzar la frontera, en las afueras de Mostyska, Ucrania, el 27 de febrero de 2022. Foto REUTERS/Thomas Peter - Foto: REUTERS

La esperanza por dejar el territorio internacional está terminando con el pan y en consecuencia el dinero que tenía también; el dinero que almacena su banco no tiene funcionalidad y las opciones son muy específicas para salir: “Estaba buscando países para salir, pero tiene que cruzar occidente o tiene que ir a otro país. La frontera está cerrada, el país está cerrado, entonces yo digo… si estoy encerrado, eso sí preocupa, por supuesto, y también preocupa, obviamente, la parte económica porque ya hay locales donde no puedo usar mi tarjeta de crédito. Seguramente se van a incrementar esos lugares donde yo no pueda hacer compras”, concluyó Sandoval al citado noticiero.

Por ahora, el colombiano espera que la aerolínea rusa, donde había adquirido su tiquete, le devuelva el dinero o dé una solución óptima. Por el contrario, si no sucede el reembolso, espera encontrar una ayuda que le permita volver antes de que su bolsillo se vea totalmente comprometido y estancado.